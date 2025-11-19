Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nếu cứ điều hành tác nghiệp bằng phương thức cũ rất mất thời gian

TPO - Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, triển khai nền tảng ứng dụng số là nhiệm vụ rất lớn, khối lượng công việc rất nhiều, rất quan trọng. Hiện nay, mỗi cơ quan thuộc MTTQ ở một nơi, nếu cứ điều hành tác nghiệp bằng phương thức cũ, không dùng phần mềm điều hành tác nghiệp thì rất mất thời gian.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - chủ trì họp Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam nêu rõ, về nền tảng, ứng dụng số được triển khai thí điểm theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thí điểm triển khai tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ ngày 20/10/2025-30/10/2025; giai đoạn 2 thí điểm triển khai trên quy mô toàn quốc từ ngày 1/11/2025.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PV.



Từ ngày 3/11/2025, Văn phòng Cơ quan đã hỗ trợ kỹ thuật cho 4 tổ chức chính trị - xã hội. Từ ngày 10/11/2025, Văn phòng đã hỗ trợ kỹ thuật cho từng cán bộ từ lãnh đạo đến chuyên viên tại 2 trụ sở 46 Tràng Thi và 107 Quán Thánh (Hà Nội). Đến ngày 17/11/2025, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các chức năng cơ bản cho tất cả cán bộ bao gồm: Tạo phiếu trình, Dự thảo văn bản đi, Xử lý văn bản đến; Tạo/phê duyệt/ tra cứu Lịch họp cơ quan, Quản lý nhiệm vụ đơn vị, Quản trị luồng xử lý văn bản, hỗ trợ lãnh đạo ký số.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, 12, về thể chế, văn bản, Văn phòng tiếp tục xây dựng và ban hành Kiến trúc Mặt trận số; Ban hành Quy trình nghiệp vụ lõi Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trên môi trường số; Ban hành các quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, quy định gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử.

Về nền tảng, ứng dụng số, Văn phòng tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng Hệ thống điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Ra mắt các Hệ thống thông tin gồm: “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân, phần mềm Quản lý công tác giám sát và phản biện xã hội, Hệ thống thông tin quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ trọng tâm khác như tổ chức số hóa, làm sạch các dữ liệu tại các cơ quan chuyên môn tại MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; số hóa các nghiệp vụ lõi; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

Phát biểu kết luận cuộc họp, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh rằng, phải có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác. Tổ công tác cần họp định kỳ để kiểm điểm các kết quả, nhiệm vụ triển khai theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Anh Huy nêu rõ, phần mềm điều hành tác nghiệp còn mới, nên quan trọng là ý thức sử dụng, từ lãnh đạo đến chuyên viên phải sử dụng.



Phân tích thêm một số vấn đề, anh Huy cho biết, phải làm rõ “đề bài” với đơn vị hợp tác để triển khai thực hiện một cách hiệu quả, bởi trong hệ thống MTTQ, chỉ các tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu quản lý hội viên, đoàn viên của mình, còn MTTQ không có nhu cầu quản lý từng người.

Anh Huy nhấn mạnh về một số nhiệm vụ, như việc rà soát dữ liệu, nhập dữ liệu sạch, đối với các tổ chức chính trị - xã hội, phải xong trước ngày 30/11. Về dự toán kinh phí, đề nghị bộ phận chuyên môn tham mưu lãnh đạo sớm để quyết định. Anh Huy nhấn mạnh, tinh thần phải “vừa chạy vừa xếp hàng”, các công việc phải chạy “song song” để đảm bảo tiến độ.

Về phần mềm giám sát phản biện xã hội, anh Huy nêu rõ, khi nào xong bản cơ bản, cần xin ý kiến của các bộ phận liên quan, lưu ý rằng, cần phải ra “đề bài chính xác” thì đơn vị xây dựng phần mềm mới triển khai chính xác được.

Anh Huy nhấn mạnh rằng, đây là nhiệm vụ rất lớn, khối lượng công việc rất nhiều, rất quan trọng. Hiện nay, mỗi cơ quan thuộc MTTQ ở một nơi, nếu cứ điều hành tác nghiệp bằng phương thức cũ, không dùng phần mềm điều hành tác nghiệp thì rất mất thời gian. Anh Huy đề nghị, cần thống nhất việc, hiện nay, nếu lãnh đạo đã ký văn bản trên môi trường mạng thì không nên yêu cầu ký thêm bản giấy và đóng dấu nữa.

