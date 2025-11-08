‘Những điều khó nói nhất thì có thể nói với Mặt trận’

TPO - Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị MTTQ tỉnh Tuyên Quang phải thực sự là địa chỉ tin cậy để người dân bày tỏ tâm tư, “những điều khó nói nhất thì có thể nói với Mặt trận”.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, 150 đại biểu khách mời.

Đại hội diễn ra trong thời điểm đặc biệt: Tỉnh mới hợp nhất, vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn hơn nhưng yêu cầu đối với công tác tập hợp sức dân lại cao hơn bao giờ hết.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội kỳ vọng tạo bước chuyển mới, tiếp tục khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận xã hội và phát huy vai trò Mặt trận trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2024-2029 (trước sáp nhập), Mặt trận các cấp đã tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Phong trào “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai hiệu quả, huy động hơn 335 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho trên 15.000 hộ khó khăn, hoàn thành vượt kế hoạch toàn khóa. Trong thiên tai liên tiếp xảy ra, MTTQ đã vận động được trên 452 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo không hộ dân nào thiếu đói. Nông thôn mới tiếp tục bứt phá với 5.000 mô hình tự quản, hàng trăm km đường giao thông, đường hoa, chiếu sáng được hình thành từ sức dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất với hơn 1.100 cuộc giám sát, gần 400 hội nghị phản biện, nhiều kiến nghị đã được tiếp thu và giải quyết. Đáng chú ý, hệ thống Mặt trận đã sớm triển khai chuyển đổi số, áp dụng “Mặt trận số”, họp không giấy tờ và nâng cao năng lực cán bộ trong thời đại công nghệ.

Song song với kết quả đó, Mặt trận cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những bất cập trong nắm bắt tâm tư dân, một số phong trào triển khai chưa đồng đều, giám sát ở cơ sở có nơi còn hình thức.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, phát huy nội lực của cộng đồng, góp phần xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, thu nhập trung bình cao trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và tạo đồng thuận để triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của giai đoạn phát triển chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập sâu rộng, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, Mặt trận tỉnh cần quyết liệt khắc phục những hạn chế như: Trong nắm bắt dư luận, giám sát, phản biện còn chưa sâu; năng lực cán bộ cơ sở còn chênh lệch; một số phong trào thi đua còn hình thức.

Định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ tỉnh Tuyên Quang bám sát chỉ đạo chiến lược của Trung ương, đặc biệt là quan điểm “lấy dân làm gốc”, coi nhân dân là trung tâm và chủ thể của phát triển. MTTQ phải thực sự là địa chỉ tin cậy để người dân bày tỏ tâm tư, “những điều khó nói nhất thì có thể nói với Mặt trận”. Công tác giám sát, phản biện xã hội cần nâng lên thực chất theo phương châm “rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả”, triển khai thường xuyên mô hình “Tháng nghe dân nói” tại tất cả cơ sở.

Song song, MTTQ phải đổi mới các phong trào thi đua, gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh; khơi dậy khát vọng vươn lên trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các lực lượng nòng cốt như nông dân, thanh niên, phụ nữ, người có uy tín trong cộng đồng. Một yêu cầu đặc biệt là tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số, nhân rộng mô hình “Mặt trận số”, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, tâm huyết, dám hành động theo tinh thần: “Họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; nhiều hơn nụ cười của nhân dân”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tin tưởng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, MTTQ tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục là trung tâm đoàn kết, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo nền tảng quan trọng giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất, trong bối cảnh toàn tỉnh thi đua hướng tới mục tiêu Tuyên Quang phát triển khá, bền vững, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, ông Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, chuyên nghiệp, gần dân; hướng hoạt động về cơ sở theo đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy vai trò nòng cốt trong dân vận, giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tận tụy, bản lĩnh, gương mẫu, ứng dụng tốt chuyển đổi số.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử 119 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã thông qua 3 khâu đột phá cần triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 đó là: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng khu dân cư đoàn kết - ấm no - hạnh phúc làm trung tâm của hệ thống Mặt trận ở cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn hệ thống MTTQ tỉnh.

Đại hội thống nhất 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tăng cường đoàn kết, đại diện bảo vệ quyền lợi nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc và mở rộng hoạt động đối ngoại. Bên cạnh đó, Mặt trận đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động.

Các đại biểu được hiệp thương cử dự đại hội cấp trên

Đại hội đã hiệp thương cử 119 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.