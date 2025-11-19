Ông Kim Ngọc Thái làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

TPO - Sáng 19/11, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử 107 người vào Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới.

Trong hai ngày 18 - 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, đánh dấu giai đoạn mới phát triển khối đại đoàn kết toàn dân. Tỉnh Vĩnh Long mới có dân số 3,38 triệu người, dân tộc thiểu số chiếm hơn 11%, tín đồ tôn giáo chiếm hơn 33%.

Đại biểu biểu quyết thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, kết quả nhiệm kỳ 2024-2029, tuy thời gian không dài, công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn hệ thống đã tổ chức hơn 49.800 cuộc tuyên truyền, với hơn 1,2 triệu lượt người tham dự, góp phần lan tỏa sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Triển khai hơn 120 nội dung giám sát, hơn 200 cuộc phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị được các cấp chính quyền ghi nhận, tiếp thu.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, đặc biệt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau. Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đã vận động được trên 375 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.500 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hàng chục ngàn hộ nghèo ổn định cuộc sống. Công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân được quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng nhìn nhận, trong công tác vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được quan tâm khắc phục. Trong đó, công tác giám sát và phản biện xã hội có một số nội dung chưa đi sâu, chưa tạo được chuyển biến rõ nét; việc nắm bắt tình hình, dư luận Nhân dân ở cơ sở đôi lúc chưa kịp thời, thiếu tính chủ động; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách mới có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; nhiều mô hình hoạt động chưa bảo đảm tính bền vững, nhân rộng chưa mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đặt mục tiêu, vận động Quỹ Vì người nghèo ít nhất 30 tỷ đồng/năm; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý, MTTQ tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của Mặt trận trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, đa dạng hóa hình thức tập hợp, khai thác tối đa nguồn lực, chăm lo người nghèo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Đồng thời, ông Lâu đề xuất, MTTQ cần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong nhân dân. Phát động thi đua sản xuất kinh doanh, triển khai các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phong trào đoàn kết sáng tạo, biểu dương gương điển hình tiên tiến. Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân. Đào tạo cán bộ Mặt trận có năng lực, uy tín, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, giám sát xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Đại hội cũng hiệp thương cử 107 người vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030