Vĩnh Long đã chi gần 4.000 tỷ đồng cho người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy

TPO - Thực hiện chế độ, chính sách sau sáp nhập, sắp xếp bộ máy, tỉnh Vĩnh Long có hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, tổng kinh phí chi trả chế độ hơn 3.975 tỷ đồng. Cùng đó, đã có hơn 1.100 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc.

Thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay tại họp báo thường kỳ quý 3/2025, sáng 10/10.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin tại họp báo.

Cụ thể, sau hợp nhất tỉnh Vĩnh Long (với Bến Tre, Trà Vinh), ở cấp tỉnh đã sắp xếp 13 cơ quan chuyên môn, giảm 25/38 cơ quan, đạt tỷ lệ 65,8%. Sau sắp xếp, còn lại 9 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 4/13 đơn vị, đạt tỷ lệ hơn 30%. Riêng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế và giáo dục cơ bản giữ nguyên hiện trạng.

Về chế độ, chính sách cho cán bộ sau sáp nhập, Vĩnh Long có 4.055 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, tổng số tiền giải quyết chế độ hơn 3.975 tỷ đồng. Trong đó đã chi trả hơn 3.969 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn của đơn vị.

Cùng đó, có hơn 1.100 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nghỉ công tác, hơn 800 người đã được chi trả chế độ với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Quang cảnh họp báo.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng đạt hơn 6,3%. Tổng thu ngân sách gần 16.500 tỷ đồng, đạt hơn 77% kế hoạch năm, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, sau 9 tháng chỉ đạt hơn 35% kế hoạch năm.

Tỉnh Vĩnh Long cũng nhìn nhận, tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp còn chậm. Một số dự án năng lượng tái tạo gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và thu hút đầu tư. Tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể vẫn còn nhiều (723 doanh nghiệp tạm ngừng, 244 doanh nghiệp giải thể), phản ánh khả năng chống chịu trước biến động thị trường còn hạn chế.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tập trung, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch của năm. Kịp thời xem xét, giải quyết các nhiệm vụ phát sinh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án về đất đai.