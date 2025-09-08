Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cách tính mới nhất về phụ cấp tiền lương sau sáp nhập

Phan Thiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phản ánh đến Bộ Nội vụ, một cán bộ trong lực lượng công an thắc mắc về quy định giữ nguyên phụ cấp và tiền lương trong 6 tháng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Bộ Nội vụ vừa có phản hồi về cách tính tiền lương và chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phản ánh, Nghị quyết số 76 ngày 15/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cán bộ, công chức, viên chức được giữ nguyên lương và phụ cấp trong 6 tháng kể từ khi có quyết định bố trí công tác mới sau sáp nhập. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ công an hiện chưa có hướng dẫn cụ thể áp dụng quy định này. Do đó, bà đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành văn bản hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công an sau sáp nhập.

luong.jpg
Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết vào ngày 9/8, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban chỉ đạo) đã có công văn số 16/CV-BCĐ về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong công văn này đã có hướng dẫn về phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tại công văn số 16, Ban chỉ đạo cho biết Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, trong quá trình triển khai vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Do đó, Ban Chỉ đạo ban hành công văn số 16 để thống nhất trong tổ chức thực hiện về cách tính chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương.

Ngoài ra, tại mục 2 công văn số 16 còn hướng dẫn rõ việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với những trường hợp tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng khi được bố trí về đơn vị mới.

Cụ thể, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số phụ cấp lương trong danh sách trên thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Các chế độ phụ cấp lương hiện nay bao gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng với lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp xã.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268 về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Phan Thiên
#Bộ Nội vụ #tiền lương #phụ cấp #Nghị định 178 #sáp nhập tỉnh thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục