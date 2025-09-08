Cách tính mới nhất về phụ cấp tiền lương sau sáp nhập

TPO - Phản ánh đến Bộ Nội vụ, một cán bộ trong lực lượng công an thắc mắc về quy định giữ nguyên phụ cấp và tiền lương trong 6 tháng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Bộ Nội vụ vừa có phản hồi về cách tính tiền lương và chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phản ánh, Nghị quyết số 76 ngày 15/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cán bộ, công chức, viên chức được giữ nguyên lương và phụ cấp trong 6 tháng kể từ khi có quyết định bố trí công tác mới sau sáp nhập. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ công an hiện chưa có hướng dẫn cụ thể áp dụng quy định này. Do đó, bà đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành văn bản hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công an sau sáp nhập.

Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết vào ngày 9/8, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban chỉ đạo) đã có công văn số 16/CV-BCĐ về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong công văn này đã có hướng dẫn về phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tại công văn số 16, Ban chỉ đạo cho biết Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, trong quá trình triển khai vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Do đó, Ban Chỉ đạo ban hành công văn số 16 để thống nhất trong tổ chức thực hiện về cách tính chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương.

Ngoài ra, tại mục 2 công văn số 16 còn hướng dẫn rõ việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với những trường hợp tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng khi được bố trí về đơn vị mới.

Cụ thể, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số phụ cấp lương trong danh sách trên thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Các chế độ phụ cấp lương hiện nay bao gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng với lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp xã.