Đề xuất tăng chế độ, phụ cấp cho sĩ quan quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đề xuất tăng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng xây dựng.

Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là lao động đặc biệt, lao động rất nặng nhọc, độc hại, phải làm việc thường xuyên, liên tục từ 10h-12h/ngày, trong điều kiện xa nhà, xa gia đình.

Quy định cũ ban hành từ năm 2013. Chính phủ đã 7 lần điều chỉnh mức lương cơ sở; trong khi đó, các mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ trực tiếp chưa được điều chỉnh cho phù hợp.

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Ảnh: VGP

Dự thảo được Bộ Quốc phòng xây dựng, đề xuất một số chính sách mới so với hiện hành. Trong đó đề xuất tăng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,5 so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thực hiện chế độ đối với người hưởng lương và so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Mức phụ cấp tăng thêm bằng 20% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước.

Phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước.

Theo dự thảo, phụ cấp nêu trên được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng thì từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng.

Chế độ phụ cấp khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước

Dự thảo cũng quy định, sĩ quan, quân nhân được hưởng chế độ bồi dưỡng mức 0,2 mức lương cơ sở/người/ngày tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (tính cả thời gian cơ động lực lượng và khám, điều trị bệnh).

Trong ngày thực tế làm nhiệm vụ, nếu làm nhiệm vụ dưới 4 giờ được tính bằng 1/2 ngày, từ đủ 4 giờ trở lên được tính bằng 1 ngày. Khi hưởng chế độ bồi dưỡng nêu trên không hưởng chế độ công tác phí.

Dự thảo đề xuất, khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước được hưởng thêm chế độ phụ cấp khu vực bằng 1 lần so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thực hiện chế độ với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng được tính như sau: Từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng1/2 tháng.

Thời gian hưởng kể từ tháng xuất cảnh ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến tháng nhập cảnh về nước.

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia: Mức 2.000.000 đồng/người/năm (thời gian không quá 3 năm)...

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.