Xã hội

Google News

Giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu 21 người bị mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà văn phòng làm việc thuộc dự án khu đô thị.

Theo đó, sự việc xảy ra tại dự án DANKO, địa chỉ tại số 76, đường Trần Quang Khải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, thang máy tòa nhà văn phòng làm việc dự án đang hoạt động thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, dừng đột ngột giữa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà khiến những người bên trong hoảng loạn. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

dk1.png
Công an kịp thời cứu hộ an toàn 21 người mắc kẹt trong thang máy.

Tại đây, lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần các nạn nhân, đồng thời triển khai đội hình sử dụng thiết bị banh thủy lực để mở cửa thang máy. Toàn bộ 21 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi gặp sự cố thang máy cần giữ bình tĩnh, không tự ý cạy cửa hoặc trèo ra ngoài, nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Thắng
