Lực lượng công an cứu hơn 2.000 người, hỗ trợ di dời hàng chục nghìn hộ dân trong bão lũ

Minh Đức
TPO - Năm 2025, diễn biến đặc biệt khốc liệt, toàn quốc ghi nhận 415 người chết và mất tích, 728 người bị thương; 3.906 căn nhà bị sập, đổ, trôi và hơn 330.999 ngôi nhà hư hỏng. Lực lượng CAND cứu được 2.052 người, hỗ trợ di dời hàng chục nghìn hộ dân vùng bão lũ.

593843981-122280740264081724-1203983250355709796-n.jpg
Lực lượng CAND giúp dân dọn dẹp tái thiết nhà cửa sau bão lũ.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bão lũ năm 2025, do Bộ Công an tổ chức, các chuyên gia đánh giá, năm nay xuất hiện 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tương đương năm 2017, nhưng có nhiều yếu tố bất thường, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở và ngập sâu ở nhiều tỉnh thành.

Mưa bão khiến hệ thống sông ngòi từ Bắc Bộ đến Trung Bộ liên tục vượt báo động 3; nước dâng nhanh gây chia cắt nhiều khu vực tại Hà Giang, Yên Bái, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng… Một số đô thị lớn có thời điểm gần như “tê liệt” vì mưa lịch sử.

1.jpg
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND đã huy động quy mô lớn chưa từng có gần 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng nghìn lượt ca nô, xe chuyên dụng, thiết bị cứu hộ chuyên sâu tham gia tìm kiếm, sơ tán dân, dựng lại nhà cửa, bảo đảm an ninh trật tự và tiếp cận các điểm bị cô lập. Riêng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai 1.349 nhiệm vụ, cứu được 2.052 người, hỗ trợ di dời hàng chục nghìn hộ dân đến nơi an toàn.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến lửa, công tác an sinh cho người dân cũng được chú trọng. Lực lượng Công an cả nước đã đóng góp gần 53 tỷ đồng, vận chuyển và hỗ trợ khoảng 1.000 tấn gạo, nước sạch và nhu yếu phẩm đến các vùng thiệt hại nặng, nhất là những khu vực miền núi còn bị chia cắt dài ngày.

2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BCA.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức biểu dương tinh thần quả cảm, kỷ luật, sẵn sàng hy sinh của lực lượng Công an trong suốt mùa mưa bão. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sớm, nâng cao năng lực ứng cứu và tăng cường tuyên truyền để người dân ý thức hơn về phòng tránh thiên tai.

Hội nghị cũng yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch, củng cố hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình phòng chống sạt lở, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Minh Đức
