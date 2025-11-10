Công bố quyết định của Thủ tướng chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

TPO - Ngày 10/11, tại Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (CAND) thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã công bố các quyết định về việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Theo đó, ngày 17/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Ngày 9/11/2025, Bộ Công an đã có quyết định về việc triển khai chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã có quyết định chuyển đổi Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Đảng bộ Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là dấu mốc quan trọng, có tính bước ngoặt, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng học viện thành trung tâm đào tạo khoa học - kỹ thuật - công nghệ an ninh xứng tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ Công an cho Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, bối cảnh tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết phải khẩn trương xây dựng trong CAND một trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh ngang tầm khu vực.

Trên cơ sở cân nhắc, đánh giá thấu đáo, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định nâng tầm, xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND trở thành nơi đào tạo nhân lực bảo đảm chủ quyền số, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin không chỉ trong CAND mà cả hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược của đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tập thể ban lãnh đạo nhà trường cần thống nhất nhận thức về trách nhiệm vẻ vang, vinh quang của học viện trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên nhà trường với tâm thế mới, khí thế mới, phải tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, chung tay xây dựng học viện sớm đạt quy mô, tầm vóc, với năng lực đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.