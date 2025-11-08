Bộ Công an trao 40 tấn hàng cứu trợ Gia Lai khắc phục bão số 13

TPO - Ngày 8/11, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Bộ Công an, dẫn đầu đã trực tiếp đến tỉnh Gia Lai để thăm hỏi, động viên và trao tặng 40 tấn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 13.

Tại phường Quy Nhơn Đông, Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho bà Huỳnh Thị Thoa (SN 1965), một hộ neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đợt bão vừa qua, ngôi nhà của bà Thoa bị hư hỏng nặng, tường sập và mái bị tốc hoàn toàn. Xúc động khi được lực lượng Công an đến tận nơi động viên, bà Thoa chia sẻ: “Nhà tôi mất gần hết, cả đêm không ngủ được. Tôi cảm ơn Bộ Công an rất nhiều. Sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời này khiến người dân chúng tôi cảm thấy được an ủi, ấm lòng hơn giữa hoạn nạn”.

Đoàn công tác của Bộ Công an tặng quà hỗ trợ gia đình bà Huỳnh Thị Thoa tại phường Quy Nhơn Đông bị thiệt hại sau bão.

Cũng tại địa bàn này, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng xung kích Công an tỉnh Gia Lai, những cán bộ, chiến sĩ đã nhiều ngày liền bám trụ địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà động viên của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, dũng cảm, hết lòng vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai.

Đoàn cũng đã đến xã Tuy Phước Đông thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1992), có ba con nhỏ, nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng do bão. Trong đêm bão, gia đình anh đã được lực lượng Công an đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an địa phương rà soát, đề xuất biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng.

Đoàn công tác của Bộ Công an trao quà động viên cho Tổ xung kích của lực lượng Công an Gia Lai tại cơ sở.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, trong hai ngày 8 và 9/11, toàn bộ 40 tấn hàng hóa cứu trợ của Bộ Công an sẽ được phân phối đến tận tay người dân tại các địa bàn chịu thiệt hại nặng của tỉnh Gia Lai.

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp này tiếp tục khẳng định tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, thể hiện sâu sắc vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống người dân, giữ vững an ninh, trật tự xã hội sau thiên tai.