Mưa lũ khiến 8 người chết - mất tích, ngập lụt còn kéo dài

TPO - Tính đến 17h chiều nay (28/10), đợt mưa lũ lịch sử ở Huế - Đà Nẵng đã khiến 8 người chết và mất tích, hơn 100.000 ngôi nhà ngập sâu. Tình hình lũ lụt, ngập lụt còn tiếp diễn trong những ngày tới khi mưa lớn vẫn kéo dài.

Từ tối qua đến 17h chiều nay, khu vực Hà Tĩnh đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Huế, Quảng Ngãi có nơi mưa rất to trên 300mm.

Trong đó, đỉnh Bạch Mã (Huế) tiếp tục mưa tới 692mm, khu vực Khe Mỏ Rang (Huế) mưa 382mm, Thượng Nhật (Huế) 399mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 266mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 339mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 279mm.

Dự báo từ chiều tối 28/10 đến 30/10, lượng mưa ở Huế và Đà Nẵng phổ biến 150-350mm, có nơi trên 550mm. Nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi thời gian này mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 450mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa từ 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Vu Gia, sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) lúc 17h chiều nay đang dao động ở mức cao trên BĐ3. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (29/10), lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng tiếp tục xuống rất chậm, dao động ở mức cao và duy trì trên BĐ3.

Hội An ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Hoài Văn.

Do lũ vẫn vượt báo động 3, kết hợp với mưa lớn diện rộng còn tiếp tục, dự báo tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn tiếp tục trong vài ngày tới tại Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng sự dân sự quốc gia, tính đến 17h chiều 28/10, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng trong đó Đà Nẵng có ba người, Lâm Đồng một người; 4 người đang mất tích gồm một trường hợp ở Huế, ba người ở Đà Nẵng. Mưa lũ cũng làm 100.852 nhà bị ngập, trong đó Đà Nẵng có số nhà bị ngập nhiều nhất (65.097), sau đó đến Huế (35.000) và Quảng Trị (663).

Mưa lũ cũng khiến 702ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, khoảng 129ha cây ăn quả bị thiệt hại, hơn 4600 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Do mưa lũ, sạt lở đất, 35 vị trí đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở, hơn 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở.

Ngành đường sắt phải phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế, bãi bỏ các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn ngày 27/10/2025, tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng ngày 27/10/2025 và tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng ngày 28,29/10/2025.

Huế - Đà Nẵng đang trải qua một đợt mưa lũ lịch sử. Nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió đã khiến nơi đây hứng chịu một lượng mưa kỷ lục. Trong đó lượng mưa trong một ngày tại đỉnh Bạch mã lên tới 1600mm, là lượng ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng gần bằng mực nước lũ lịch sử năm 2020, riêng sông Bồ ở Huế vượt mức lũ lịch sử năm 2020.

Dự báo từ khoảng ngày 30/10, mưa lớn sẽ giảm dần ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên khoảng đầu tháng 11, do không khí lạnh tăng cường, miền Trung có thể tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng.