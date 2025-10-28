Mưa như trút từ trưa đến chiều, nhiều tuyến đường TPHCM hóa sông

TPO - Từ trưa đến chiều 28/10, TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở ngập sâu, giao thông đi lại bị ảnh hưởng.

Mưa lớn ở trung tâm TPHCM vào trưa 28/10. Video: Đại Dương

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại một số tuyến đường ở phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp và nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông thành phố như Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), Linh Đông (phường Thủ Đức) và An Bình (phường Dĩ An), nước ngập lênh láng, có đoạn dâng cao hơn nửa bánh xe.

Hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường, nhiều người dân phải dắt bộ qua các điểm ngập, trong khi một số tài xế buộc phải quay đầu tìm hướng khác để di chuyển.

Mưa trắng trời tại TPHCM từ trưa 28/10, nhiều tuyến đường ở khu vực chìm trong nước.



“Khu vực này hễ mưa lớn là ngập, nhưng hôm nay mưa kéo dài nên nước dâng cao hơn bình thường. Mỗi lần ôtô chạy qua, nước lại dạt vào nhà, mang theo cả rác thải”- anh Lê Tam Long - người dân sống trên đường Tô Ngọc Vân chia sẻ.

Tại đường Linh Đông, do mặt đường thấp, nước từ khu vực đường Tô Ngọc Vân đổ xuống khiến tuyến này cũng bị ngập sâu, nhiều đoạn nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình) ngập nửa bánh xe, người dân phải dắt bộ qua dòng nước chảy xiết.

Nhiều xe chết máy giữa đường.

Nước ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông đi lại qua đường Tô Ngọc Vân.

Người dân bì bõm đưa phương tiện thoát khỏi điểm ngập.

Ôtô di chuyển tạo sóng nước lớn dạt vào hai bên đường.

Đến gần 16 giờ, nhiều khu vực tại TPHCM vẫn đang có mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 13 giờ ngày 27/10 đến 13 giờ ngày 28/10 ở một số nơi như sau: Dĩ An 42,2mm, Hóc Môn 27mm, Cát Lái 26mm…

Cơ quan khí tượng dự báo từ 19 giờ ngày 28/10 đến 19 giờ ngày 30/10, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70–140mm, có nơi trên 140mm. Dự báo từ đêm 30/10, mưa sẽ giảm dần cả về diện và lượng.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch và các khu đô thị. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.