Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa như trút từ trưa đến chiều, nhiều tuyến đường TPHCM hóa sông

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ trưa đến chiều 28/10, TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở ngập sâu, giao thông đi lại bị ảnh hưởng.

Mưa lớn ở trung tâm TPHCM vào trưa 28/10. Video: Đại Dương

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại một số tuyến đường ở phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp và nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông thành phố như Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), Linh Đông (phường Thủ Đức) và An Bình (phường Dĩ An), nước ngập lênh láng, có đoạn dâng cao hơn nửa bánh xe.

Hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường, nhiều người dân phải dắt bộ qua các điểm ngập, trong khi một số tài xế buộc phải quay đầu tìm hướng khác để di chuyển.

tp-ngap-1.jpg
Mưa trắng trời tại TPHCM từ trưa 28/10, nhiều tuyến đường ở khu vực chìm trong nước.

“Khu vực này hễ mưa lớn là ngập, nhưng hôm nay mưa kéo dài nên nước dâng cao hơn bình thường. Mỗi lần ôtô chạy qua, nước lại dạt vào nhà, mang theo cả rác thải”- anh Lê Tam Long - người dân sống trên đường Tô Ngọc Vân chia sẻ.

Tại đường Linh Đông, do mặt đường thấp, nước từ khu vực đường Tô Ngọc Vân đổ xuống khiến tuyến này cũng bị ngập sâu, nhiều đoạn nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

tp-ngap-2.jpg
Đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình) ngập nửa bánh xe, người dân phải dắt bộ qua dòng nước chảy xiết.
tp-ngap-4.jpg
tp-ngap-5.jpg
Nhiều xe chết máy giữa đường.
tp-ngap-6.jpg
Nước ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông đi lại qua đường Tô Ngọc Vân.
tp-ngap-7.jpg
Người dân bì bõm đưa phương tiện thoát khỏi điểm ngập.
tp-ngap-8.jpg
Ôtô di chuyển tạo sóng nước lớn dạt vào hai bên đường.
tp-ngap-9.jpg
Đến gần 16 giờ, nhiều khu vực tại TPHCM vẫn đang có mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 13 giờ ngày 27/10 đến 13 giờ ngày 28/10 ở một số nơi như sau: Dĩ An 42,2mm, Hóc Môn 27mm, Cát Lái 26mm…

Cơ quan khí tượng dự báo từ 19 giờ ngày 28/10 đến 19 giờ ngày 30/10, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70–140mm, có nơi trên 140mm. Dự báo từ đêm 30/10, mưa sẽ giảm dần cả về diện và lượng.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch và các khu đô thị. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hữu Huy
#ngập đường TPHCM #mưa lớn #giao thông đô thị #ngập úng #thời tiết TPHCM #dông lốc #mưa đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục