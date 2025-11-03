Lũ mới chồng lên hai lũ cũ, Huế tái ngập lụt nhiều nơi

TPO - Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tại TP. Huế tiếp tục dâng cao trở lại, nhiều nơi vượt báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng, chia cắt giữa các địa phương và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo ghi nhận trong sáng nay, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 3,54m (trên báo động 3 là 0,04m), sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,50m (bằng báo động 3). Lũ trên các sông khác ở TP. Huế cũng đang lên nhanh, như sông Ô Lâu tại Phong Bình lên 2,20m, sông Truồi 2,89m, sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,35m (dưới báo động 2 là 0,65m).

Nhiều phường, xã tại Huế tái ngập lụt trong cơn lũ thứ ba chỉ trong vòng một tuần trở lại đây.

Tại các phường thấp trũng như: Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Kim Trà, Hóa Châu, Phú Hồ…, nước lũ đã tràn vào khu dân cư, nhấn chìm nhiều tuyến đường, gây chia cắt giao thông; hoạt động kinh doanh, buôn bán của hàng quán bị gián đoạn. Học sinh một số nơi tại Huế phải nghỉ học để phòng tránh mưa lũ nguy hiểm trong sáng 3/11.

Lực lượng chức năng phường Dương Nỗ, TP. Huế, nỗ lực giúp dân giữa cơn lũ thứ ba.

Ở vùng trũng Dương Nỗ, khi nước lớn dâng cao vào sáng nay, một trường hợp viêm ruột thừa cần chuyển viện cấp cứu đã được UBND phường huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ kịp thời, giúp bệnh nhân tạm thời thoát qua cơn nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng của phường cũng dùng đò chở một nữ bệnh nhân lớn tuổi vượt lũ đến bệnh viện để chạy thận.

Lũ dâng cao tại phường Hóa Châu.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương và sông Bồ tiếp tục lên nhanh và có khả năng vượt báo động 3, dù thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua từ 0,3 - 0,7m. Sông Truồi có thể đạt mức 3,7 - 3,9m, sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ cũ, còn sông Tả Trạch duy trì dưới báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 2 và 3.

Lực lượng công an TP. Huế hỗ trợ di dời dân vùng tái ngập lụt đến nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ chồng lũ kéo dài gây ngập sâu tại vùng hạ lưu, khu đô thị, vùng trũng thấp; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình đang thi công, hoạt động giao thông đường thủy, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.

Người dân được khuyến cáo không lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc địa hình dốc lớn để đảm bảo an toàn.