Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lũ mới chồng lên hai lũ cũ, Huế tái ngập lụt nhiều nơi

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tại TP. Huế tiếp tục dâng cao trở lại, nhiều nơi vượt báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng, chia cắt giữa các địa phương và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo ghi nhận trong sáng nay, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 3,54m (trên báo động 3 là 0,04m), sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,50m (bằng báo động 3). Lũ trên các sông khác ở TP. Huế cũng đang lên nhanh, như sông Ô Lâu tại Phong Bình lên 2,20m, sông Truồi 2,89m, sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,35m (dưới báo động 2 là 0,65m).

hoa-chau-2.jpg
hoa-chau4.jpg
Nhiều phường, xã tại Huế tái ngập lụt trong cơn lũ thứ ba chỉ trong vòng một tuần trở lại đây.

Tại các phường thấp trũng như: Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Kim Trà, Hóa Châu, Phú Hồ…, nước lũ đã tràn vào khu dân cư, nhấn chìm nhiều tuyến đường, gây chia cắt giao thông; hoạt động kinh doanh, buôn bán của hàng quán bị gián đoạn. Học sinh một số nơi tại Huế phải nghỉ học để phòng tránh mưa lũ nguy hiểm trong sáng 3/11.

duong-no-2.jpg
Lực lượng chức năng phường Dương Nỗ, TP. Huế, nỗ lực giúp dân giữa cơn lũ thứ ba.

Ở vùng trũng Dương Nỗ, khi nước lớn dâng cao vào sáng nay, một trường hợp viêm ruột thừa cần chuyển viện cấp cứu đã được UBND phường huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ kịp thời, giúp bệnh nhân tạm thời thoát qua cơn nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng của phường cũng dùng đò chở một nữ bệnh nhân lớn tuổi vượt lũ đến bệnh viện để chạy thận.

hoa-chau.jpg
Lũ dâng cao tại phường Hóa Châu.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương và sông Bồ tiếp tục lên nhanh và có khả năng vượt báo động 3, dù thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua từ 0,3 - 0,7m. Sông Truồi có thể đạt mức 3,7 - 3,9m, sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ cũ, còn sông Tả Trạch duy trì dưới báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 2 và 3.

cong-an-giup-dan-3-copy.jpg
cong-an-giup-dan-4.jpg
cong-an-giup-dan-5.jpg
cong-an-giup-dan-6.jpg
Lực lượng công an TP. Huế hỗ trợ di dời dân vùng tái ngập lụt đến nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ chồng lũ kéo dài gây ngập sâu tại vùng hạ lưu, khu đô thị, vùng trũng thấp; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình đang thi công, hoạt động giao thông đường thủy, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.

Người dân được khuyến cáo không lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc địa hình dốc lớn để đảm bảo an toàn.

Ngọc Văn
#lũ chồng lũ #TP Huế #tái ngập lụt #chia cắt giao thông #Dương Nỗ #Công an #di dời dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục