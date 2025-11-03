Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hàng tấn rác thải phủ kín' bờ biển Đà Nẵng sau mưa lũ

Duy Quốc

TPO - Sau đợt mưa lũ vừa qua, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) phủ kín rác thải. Hàng loạt đống rác gồm củi mục, chai lọ nhựa, bao nilon, cành cây, thậm chí cả xác động vật trôi dạt vào bờ, nằm la liệt kéo dài suốt bãi biển.

Hàng tấn rác thải trải dài bờ biển Đà Nẵng sau mưa lũ. Video: Duy Quốc.
tp-biendanangsaulu-20.jpg
Theo ghi nhận, tại bãi biển Nguyễn Tất Thành, rác thải sau đợt mưa lũ tấp kín vào bờ.
tp-biendanangsaulu-7.jpg
tp-biendanangsaulu-6.jpg
tp-biendanangsaulu-3.jpg
Các loại rác chủ yếu là lục bình, củi mục, chai lọ nhựa, bao ni-lông, cành cây... nằm ngổn ngang trên bãi cát trắng.
tp-biendanangsaulu-4.jpg
Theo người dân địa phương, đợt mưa lũ vừa qua quá lớn khiến rác từ thượng nguồn theo dòng chảy đổ ra biển rồi bị sóng đánh dạt vào bờ. Dọc bãi biển, rác thải phủ kín; nhiều xác động vật trôi dạt, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm và làm mất mỹ quan khu vực.
tp-biendanangsaulu-11.jpg
“Rác tấp vào bờ nhiều, nằm ngổn ngang, nhìn rất nhếch nhác. Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã khẩn trương thu gom, nhưng lượng rác quá lớn nên chưa thể dọn kịp, có lẽ phải mất vài ngày nữa mới xử lý hết”, một người dân cho biết.
tp-biendanangsaulu-21.jpg
tp-biendanangsaulu-14.jpg
tp-biendanangsaulu-10.jpg
Rác ngổn ngang trên bãi biển sau lũ.
tp-biendanangsaulu-17.jpg
tp-biendanangsaulu-16.jpg
Xe tải, xe múc được huy động đến bãi biển để thu gom và vận chuyển lượng rác khổng lồ ra khỏi khu vực.
tp-biendanangsaulu-19.jpg
tp-biendanangsaulu-18.jpg
Công nhân môi trường khẩn trương dọn dẹp, làm việc liên tục từ sáng sớm nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bờ biển.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #rác thải #mưa lũ #ô nhiễm bãi biển #bãi biển Đà Nẵng #công nhân dọn dẹp #vệ sinh môi trường #hàng tấn rác tấp vào bờ biển #thu gom #dọn dẹp sau lũ

