Hàng tấn rác thải phủ kín' bờ biển Đà Nẵng sau mưa lũ

TPO - Sau đợt mưa lũ vừa qua, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) phủ kín rác thải. Hàng loạt đống rác gồm củi mục, chai lọ nhựa, bao nilon, cành cây, thậm chí cả xác động vật trôi dạt vào bờ, nằm la liệt kéo dài suốt bãi biển.
Các loại rác chủ yếu là lục bình, củi mục, chai lọ nhựa, bao ni-lông, cành cây... nằm ngổn ngang trên bãi cát trắng.
Rác ngổn ngang trên bãi biển sau lũ.
Xe tải, xe múc được huy động đến bãi biển để thu gom và vận chuyển lượng rác khổng lồ ra khỏi khu vực.
Công nhân môi trường khẩn trương dọn dẹp, làm việc liên tục từ sáng sớm nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bờ biển.