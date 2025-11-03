Hàng tấn rác thải phủ kín' bờ biển Đà Nẵng sau mưa lũ

TPO - Sau đợt mưa lũ vừa qua, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) phủ kín rác thải. Hàng loạt đống rác gồm củi mục, chai lọ nhựa, bao nilon, cành cây, thậm chí cả xác động vật trôi dạt vào bờ, nằm la liệt kéo dài suốt bãi biển.