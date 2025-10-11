Chủ tịch Hà Nội kiểm tra vùng ngập, cho phép chỉ định thầu công trình chống lũ lụt cấp bách

Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình hình lụt bão tại xã Đa Phúc và xã Trung Giã (Hà Nội).

Phát buổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đây phải nói là trận ngập lụt lịch sử khi bão số 10 vừa qua, bão số 11 đã đến ngay. Trước đặc thù này, bản thân ông Quyền ngày nào cũng đến 2 xã để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh lắng nghe báo cáo tại buổi làm việc.

Về tình hình khắc phục lũ lụt, ông Quyền cho biết, các lực lượng đã có sự điều tiết rất kịp thời. Khi nguồn nước ngoài sông rút xuống là đủ điều kiện kích hoạt hệ thống máy bơm. "Cố gắng làm sao chậm nhất 7 ngày có thể đảm bảo bơm được nguồn nước ra hệ thống sông và đảm bảo cuộc sống cho người dân", Phó Chủ tịch Hà Nội thông tin.

Về lâu dài liên quan đến hệ thống đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết ngành nông nghiệp đã hoàn thành cơ bản quy hoạch toàn bộ hệ thống đê và hệ thống thủy lợi. Ông Quyền đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho ý kiến bổ sung một đơn vị tư vấn nước ngoài để làm sao quy hoạch hệ thống đê có tầm nhìn để thực hiện một hệ thống đê vừa vững chắc trước mắt vừa ổn định lâu dài.

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền xã Đa Phúc, Trung Giã và các địa phương trên toàn thành phố.

Ông Thanh yêu cầu khắc phục ngay hậu quả mưa lũ, đảm bảo mọi mặt đời sống của nhân dân, đặc biệt là vệ sinh môi trường, y tế, đưa trẻ em sớm trở lại trường.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết vừa rồi thành phố đã quyết định ứng ngay ngân sách cho 126 xã, phường, đồng thời bổ sung cho các xã ngoại tỉnh để phục vụ cho công tác đột xuất. Riêng Đa Phúc, Trung Giã được cấp 10 tỷ đồng một xã. Ông Thanh đề nghị địa phương trên cơ sở đó dùng kinh phí như ông nói phục vụ tối đa tất cả để khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống cho người dân. Kinh phí còn lại thì tập trung vào những dự án khẩn cấp, "làm ngay, chỉ định thầu ngay, quyết định ngay".

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tại khu vực sông Cầu (đoạn qua địa bàn xã Đa Phúc).

"Về danh mục các công trình khẩn cấp, các sở ngành trình lên để tôi ký ngay bằng thủ tục cấp bách. Không thể để trạm bơm, nâng cấp trạm bơm đấu thầu rất mất thời gian quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu. Thành phố sẽ nhận định và quyết định danh mục nào là khẩn cấp, cấp bách để triển khai ngay. Làm theo quy trình đến sang năm chưa thể xong được", ông Thanh nhấn mạnh.