Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh báo trò lừa đảo thông qua kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an Bắc Ninh cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng, mạo danh Hội Chữ thập đỏ để trục lợi từ việc kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook có tên “Hội Chữ Thập Đỏ VIỆT NAM - Viet Nam Red Cross Society” liên tục đăng bài và chạy quảng cáo kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Cao Bằng vượt qua bão lũ.

Đáng chú ý, trong các bài viết kêu gọi, trang này cung cấp thông tin tài khoản cá nhân mạo danh tổ chức để lừa đảo, với nội dung: Tên tài khoản: Cty TNHH TPHD Hội Chữ Thập Đỏ. Số tài khoản: 4202039511, Ngân hàng: MB Bank.

Điểm nghi vấn là toàn bộ bài viết đều bị chỉnh sửa lịch sử đăng tải, trong đó bài đầu tiên được cập nhật ngày 4/10/2025, cho thấy đây là trang giả mạo mới được lập nhằm lợi dụng đợt thiên tai, đánh vào lòng tin của người dân cả nước.

Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định, đây là hành vilợi dụng lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái của người Việt để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức nhân đạo và làm tổn thương niềm tin của cộng đồng.

lua-dao.jpg
Công an cảnh báo mạo danh Hội Chữ thập đỏ để lừa đảo.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không hề có tài khoản hay chiến dịch kêu gọi nào mang tên trên, đồng thời đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều trang giả mạo lợi dụng danh nghĩa Hội để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, hành vi mạo danh tổ chức, cơ quan nhà nước để kêu gọi quyên góp không chỉ vi phạm quy định pháp luật về an ninh mạng và tài chính, mà còn là hành vi xâm phạm nghiêm trọng lòng tin xã hội.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối cảnh giác, chỉ nên ủng hộ, đóng góp qua các kênh chính thức được công bố trên website và fanpage đã được xác minh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.

Nguyễn Thắng
#Chiêu trò lừa đảo qua mạng #Mạo danh Hội Chữ thập đỏ #Lợi dụng thiên tai để lừa đảo #Cảnh báo lừa đảo lũ lụt #Bảo vệ lòng tin cộng đồng #Ngăn chặn hành vi giả mạo tổ chức #Cảnh giác với các trang giả mạo #Quyên góp an toàn qua kênh chính thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục