Cảnh báo trò lừa đảo thông qua kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

TPO - Công an Bắc Ninh cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng, mạo danh Hội Chữ thập đỏ để trục lợi từ việc kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook có tên “Hội Chữ Thập Đỏ VIỆT NAM - Viet Nam Red Cross Society” liên tục đăng bài và chạy quảng cáo kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Cao Bằng vượt qua bão lũ.

Đáng chú ý, trong các bài viết kêu gọi, trang này cung cấp thông tin tài khoản cá nhân mạo danh tổ chức để lừa đảo, với nội dung: Tên tài khoản: Cty TNHH TPHD Hội Chữ Thập Đỏ. Số tài khoản: 4202039511, Ngân hàng: MB Bank.

Điểm nghi vấn là toàn bộ bài viết đều bị chỉnh sửa lịch sử đăng tải, trong đó bài đầu tiên được cập nhật ngày 4/10/2025, cho thấy đây là trang giả mạo mới được lập nhằm lợi dụng đợt thiên tai, đánh vào lòng tin của người dân cả nước.

Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định, đây là hành vilợi dụng lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái của người Việt để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức nhân đạo và làm tổn thương niềm tin của cộng đồng.

Công an cảnh báo mạo danh Hội Chữ thập đỏ để lừa đảo.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không hề có tài khoản hay chiến dịch kêu gọi nào mang tên trên, đồng thời đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều trang giả mạo lợi dụng danh nghĩa Hội để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, hành vi mạo danh tổ chức, cơ quan nhà nước để kêu gọi quyên góp không chỉ vi phạm quy định pháp luật về an ninh mạng và tài chính, mà còn là hành vi xâm phạm nghiêm trọng lòng tin xã hội.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối cảnh giác, chỉ nên ủng hộ, đóng góp qua các kênh chính thức được công bố trên website và fanpage đã được xác minh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.