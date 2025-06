Cà Mau: Lừa đảo qua mạng tăng, dân mất hàng tỷ đồng

TPO - Trong 6 tháng đầu, Viện KSND 2 cấp tỉnh Cà Mau đã phối hợp cơ quan điều tra khởi tố 532 vụ án, trong đó nhiều vụ án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Viện KSND 2 cấp đã phối hợp cơ quan điều tra khởi tố 532 vụ án, tăng hơn 8% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tội phạm về xâm phạm sở hữu, kinh tế, môi trường, cơ quan chức năng đã khởi tố 213 vụ, 191 bị can (tăng 35 vụ, giảm 28 bị can).

Một số tội khởi tố tăng nhiều như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản… Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 63 vụ án lừa đảo qua mạng. Điển hình vụ ông L. (huyện Thới Bình) bị các đối tượng lừa cài đặt ứng dụng giả mạo Tiktok trên điện thoại, chỉ trong 1 tháng cuối năm 2024, ông L. bị các đối tượng chuyển 68 lần với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng từ tài khoản mình đi các tài khoản lừa đảo.

Về tội phạm trật tự an toàn xã hội, cơ quan chức năng đã khởi tố 205 vụ, 276 bị can (tăng 16 vụ, giảm 24 bị can). Theo Viện KSND, tội phạm lĩnh vực này vẫn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều như: Tội Cố ý gây thương tích; tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (các vụ hiếp con ruột và hiếp con riêng của vợ).

Còn tội phạm lĩnh vực mạng máy tính, viễn thông gia tăng và phức tạp hơn, trong đó xảy ra nhiều vụ sử dụng công cụ này để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Điển hình là vụ xảy ra ngày 15/11/2024 tại xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Đối tượng đã giả mạo Công an xã Tạ An Khương yêu cầu bà P.H.Đ cài đặt ứng dụng làm Căn cước công dân cho con trai qua hướng dẫn từ zalo. Sau khi bà Đ. thực hiện xong, đối tượng yêu cầu bà xác thực gương mặt. Do nghi ngờ nên bà Đ. kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện hơn 1,4 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.