Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp đón mưa rét đúng ngày giáng sinh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo đêm 24/12 và ngày 25/12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trước khi đón mưa rét, hôm nay miền Bắc tiếp tục có một ngày đông ấm. Miền Trung giảm mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay (23/12) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

image-4.jpg
Miền Bắc đón mưa rét vào dịp Giáng sinh năm nay.

Dự báo từ đêm mai (24/12) đến ngày 25/12, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu, trời rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi rét đậm.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ mưa giảm so với hai ngày qua. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo khoảng ngày 25-26/12, khu vực này đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo khoảng 24-25/12, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, chất lượng không khí ở các tỉnh miền Bắc ở mức trung bình, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #mưa lũ Khánh Hoà #mưa lũ Phú Yên #mưa lũ Bình Định #mưa lũ Gia Lai #mưa lũ Đắk Lắk #thiệt hại do mưa lũ #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục