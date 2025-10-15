Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lũ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở tại Quảng Ninh

Quốc Nam

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày kèm lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước từ các sông, suối dâng cao gây ngập lụt, sạt lở các tuyến đường tại một số địa phương thuộc phía đông tỉnh Quảng Ninh.

Video: Nước lũ đầu nguồn đổ về khiến nước ở các con sông dâng cao.
565088171-1138359825147022-5916599861914683250-n.jpg
Suốt những ngày vừa qua, nhiều phường, xã trong toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa rất to, kèm với nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm một số con sông, suối tại các địa phương thuộc miền Đông Quảng Ninh như Hoành Mô, Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái 1, Móng Cái 2... dâng cao.
562070741-1286468250182964-1988101542938064202-n.jpg
Theo các trạm Khí tượng thủy văn của tỉnh Quảng Ninh, trong 24 giờ qua, các địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông khiến nguy cơ lũ, lũ quét, ngập úng và sạt lở tăng cao.
561739804-1138367328479605-1067082851737849681-n.jpg
Nước từ các sông, suối dâng cao tràn lên mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
2422459-sat-lo-nghiem-trong-tai-tuyen-duong-dai-phong-xa-tien-yen-10540415-1.jpg
Cá biệt, tại xã Tiên Yên, một số tuyến đường liên thôn như Đại Phong, Khe Mươi, Hua Cầu, Thành Phong... đã xảy ra sạt lở khiến giao thông bị chia cắt.
560769679-1138385871811084-6495807000998844273-n.jpg
564031734-1138400441809627-5171421401330737868-n.jpg
Tại các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu cũ đã xảy ra hiện tượng sạt lở taluy khiến lượng lớn đất tràn ra đường gây ùn tắc giao thông tạm thời.
561626977-1280641267440012-5161286911306899835-n.jpg
565156831-1324027379516562-6787142921044280543-n.jpg
z7118791109813-9c48b21661036dea7cfecfa93a833c3a.jpg
Tại phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 thuộc TP Móng Cái cũ, nước sông Ka Long dâng cao khiến khu vực hai bên bờ sông bị ngập. Một số cảng phục vụ bốc xếp hàng hóa dọc bờ sông nước đã ngập vào đến sân bãi.
561625006-1324034846182482-5139663182432812322-n.jpg
Nước lũ sông Ka Long dâng cao.
z7118791160392-e1642a3a71829a17aa67aa973d623299-7315.jpg
z7118791124536-670cc65352f8298f9085cfe4320cef7d.jpg
z7118791124592-fec01dd89d4fe38846a0bf83cfc6e8b7.jpg
z7118791154840-fa80066d9eb6f7b8ad5a475a15a7d071.jpg
Nước sông Tiên Yên qua đường đi thuộc xã Tiên Yên và tràn vào khu vực trung tâm của huyện Tiên Yên cũ.
z7118791155884-164fdaa3b77150dfe39dc6d0bd7a8121.jpg
z7118791124535-c1b578fb23ec3c6c088b69c99061071d.jpg
z7118791144915-e16d585ef8740215ce8f5f792253ab71.jpg
z7118791154183-c317b8cf61d9f8d6b4ece765557ef981.jpg
Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Tiên Yên đã tổ chức lập rào chắn không cho người dân đi qua khu vực ngập, tổ chức di dời tài sản, đưa người dân vào khu vực an toàn.
561355491-122243372300254002-1843552291221291090-n.jpg
Trước diễn biến thời tiết phức tạp nhiều nơi có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.
z7118791144230-c6b70cd54e836057d4f634d5ecfca1a4.jpg
z7118791146066-9ea11147927b96b10b7b32e2052425c5.jpg
z7118791148795-42feccc14f67cc84427bf321930ac5b2.jpg
Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương, sở, ngành và lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục chủ động triển khai phương án ứng phó; duy trì lực lượng trực 24/24h, kiểm tra các điểm xung yếu, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao.
560935523-1138367195146285-6155504906085124629-n.jpg
Đồng thời, tập trung tiêu thoát nước, gia cố bờ kè, bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Quốc Nam
#lũ Quảng Ninh #ngập lụt Quảng Ninh #mưa lớn Quảng Ninh #sạt lở đất Quảng Ninh #đời sống người dân Quảng Ninh #cứu hộ Quảng Ninh #thủy văn Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục