Lũ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở tại Quảng Ninh

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày kèm lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước từ các sông, suối dâng cao gây ngập lụt, sạt lở các tuyến đường tại một số địa phương thuộc phía đông tỉnh Quảng Ninh.
Tại các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu cũ đã xảy ra hiện tượng sạt lở taluy khiến lượng lớn đất tràn ra đường gây ùn tắc giao thông tạm thời.
Tại phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 thuộc TP Móng Cái cũ, nước sông Ka Long dâng cao khiến khu vực hai bên bờ sông bị ngập. Một số cảng phục vụ bốc xếp hàng hóa dọc bờ sông nước đã ngập vào đến sân bãi.
Nước sông Tiên Yên qua đường đi thuộc xã Tiên Yên và tràn vào khu vực trung tâm của huyện Tiên Yên cũ.
Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Tiên Yên đã tổ chức lập rào chắn không cho người dân đi qua khu vực ngập, tổ chức di dời tài sản, đưa người dân vào khu vực an toàn.
Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương, sở, ngành và lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục chủ động triển khai phương án ứng phó; duy trì lực lượng trực 24/24h, kiểm tra các điểm xung yếu, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao.