Lũ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở tại Quảng Ninh

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày kèm lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước từ các sông, suối dâng cao gây ngập lụt, sạt lở các tuyến đường tại một số địa phương thuộc phía đông tỉnh Quảng Ninh.