Vẫn còn hơn 12.000 nhà bị ngập do mưa lũ

Nguyễn Hoài
TPO - Gần một tuần trôi qua sau khi bão Matmo gây mưa lớn, tính đến 7h sáng nay (13/10) vẫn còn hơn 12.000 nhà bị ngập, chủ yếu ở Bắc Ninh và Hà Nội, thiệt hại vật chất ước tính trên 8.700 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bắc Ninh còn 10.073 nhà bị ngập, Hà Nội còn 2.161 nhà, con số này tăng lên so với ngày hôm qua do các địa phương mới rà soát, bổ sung dữ liệu.

Tính đến 7h sáng nay, lũ trên các sông đang tiếp tục xuống. Lũ trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương đang xấp xỉ báo động (BĐ)2, tại Đáp Cầu dưới BĐ2 là 0,01m, tại Lương Phúc trên BĐ2 là 0,03m. Sông Cà Lồ lúc Mạnh Tân (Hà Nội) sáng nay vẫn trên BĐ2, sông Thương tại Phủ Lạng Thương dưới BĐ3 là 0,34m. Dự báo tình hình ngập lụt tại Bắc Ninh và Hà Nội có thể kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Cũng từ chiều nay, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Mưa xuất hiện rải rác theo từng đợt nhưng cường độ không lớn, tổng lượng mưa trong chiều và đêm nay từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

ngap-bac-ninh.jpg
Tình trạng ngập lụt vẫn còn tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Do lũ trên các sông kéo dài, tại Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh đã xảy ra 59 sự cố đê điều. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và theo dõi chặt chẽ.

Tình hình chia cắt giao thông do mưa lũ đã được khắc phục hoàn toàn trên các tuyến quốc lộ, đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã thông tuyến lúc 18h30 ngày 12/10. Mạng lưới điện cũng được khôi phục ở diện rộng, hiện còn hơn 48.000 hộ ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng đang mất điện.

Tổng thiệt hại ước tính do mưa lũ từ bão Matmo là 8.720 tỷ đồng. Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, khoảng 4000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng. Hà Nội chưa có con số ước tính.

Để hỗ trợ đồng bào sớm ổn định cuộc sống, ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó Thái Nguyên nhận 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng và Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

Tính đến 17h ngày 12/10, Ban vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 922,057 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 và11, đã phân bổ khoảng 470 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài
