Người dân TPHCM góp tiền tiết kiệm, gửi trăm tấn hàng ra Bắc cứu trợ sau mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11 gây ra tại khu vực miền Bắc, nhiều hệ thống siêu thị đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Như hệ thống bán lẻ hiện đại MM Mega Market Việt Nam (MM) đã nhanh chóng kích hoạt chương trình cứu trợ khẩn cấp đợt 1 với tổng giá trị hiện vật 100 triệu đồng, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân hai địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Theo đó, MM đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm ăn liền, nước uống, gạo, dầu ăn… giúp người dân ổn định sinh hoạt sau thiên tai. Đại diện MM cho biết, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất, góp phần giúp người dân sớm khắc phục hậu quả bão lũ và trở lại cuộc sống bình thường.Không chỉ dừng ở hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, từ đầu tháng 10, MM Mega Market đã chủ động tăng sản lượng hàng hóa tươi sống lên 300% và cam kết giữ nguyên giá bán, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong thời gian tới, lượng hàng dự trữ tại các trung tâm phân phối của MM dự kiến sẽ tiếp tục được tăng gấp ba lần, bảo đảm nguồn cung ổn định và kịp thời ứng phó mọi biến động của thị trường.

Các siêu thị tăng nguồn cung hàng hóa đến các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ, ổn định giá.

Hệ thống siêu thị GO! và Tops Market cũng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường hàng hóa phục vụ người dân tại các tỉnh, thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão và lũ lụt cục bộ. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, nước mắm, gia vị… được đảm bảo cung ứng đầy đủ; trong khi nguồn rau củ quả tươi sống được tăng cường từ các vùng ít chịu ảnh hưởng của mưa bão, giúp sản lượng tăng 3-4 lần so với ngày thường.

Bên cạnh đó, nguồn thịt và thủy sản luôn dồi dào nhờ sự chủ động từ các nhà cung cấp lớn và lượng hàng đông lạnh bổ sung kịp thời. Theo các siêu thị, trong mọi tình huống vẫn luôn duy trì chính sách giá ổn định, minh bạch và cạnh tranh, góp phần giúp người dân yên tâm mua sắm, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ.