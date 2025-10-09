'Rơi rớt, thất thoát số tiền ủng hộ đồng bào là có tội với nhân dân'

TPO - “Toàn bộ số tiền ủng hộ cho nhân dân Cuba, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải đến đúng người, đúng địa chỉ, đến đúng nơi cần đến, không được rơi rớt, thất thoát. Rơi rớt, thất thoát số tiền này là có tội với nhân dân”, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ.

Sáng 9/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV.



Theo báo cáo, với chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, tính đến 10h00 ngày 8/10, tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản 2022 đạt hơn 467 tỷ đồng, cùng hơn 2 triệu lượt ủng hộ, chưa kể 55,9 tỷ đồng chuyển qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba.

Về công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, theo báo cáo, đến 17h ngày 8/10, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ 798 tỷ đồng, trong đó, số tiền nhận qua tài khoản là khoảng 170 tỷ đồng.



Ngày 3/10/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10. Trước đó ngày 30/9 đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ đồng đến 16 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, bảo đảm hỗ trợ trực tiếp, công khai và đúng đối tượng.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người già,phụ nữ, trẻ em ra khỏi khu vực ngập sâu, cô lập trên địa bàn ngày 8/10. Ảnh Website Bộ Công an.

Trao đổi thêm về công tác tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, ông Cao Xuân Thạo – Trưởng ban Vận động xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho biết, riêng gói hỗ trợ 500 tỷ đồng của Quỹ Thiện tâm, đơn vị đăng ký và tự đi triển khai, với sự hỗ trợ của cán bộ MTTQ, trao tận tay số tiền ủng hộ đến các gia đình có người bị tử vong, bị thương; các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ. Cán bộ MTTQ các cấp cũng phát huy vai trò, tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ lụt không để người dân bị thiếu đói.

Đáng chú ý, theo ông Thạo, qua thống kê cho thấy, có khoảng 39% số lượng người ủng hộ chuyển khoản vào các tài khoản không công khai danh tính. Nhiều ca sĩ, diễn viên, người có ảnh hưởng cũng đóng góp, ủng hộ qua hệ thống MTTQ.

Sẽ niêm yết danh sách người được nhận ủng hộ để người dân theo dõi, giám sát

Tại họp báo, phóng viên báo Tiền Phong đặt vấn đề về việc nhân rộng mô hình “trao ủng hộ tận tay người bị thiệt hại do bão, lũ” như của Quỹ Thiện tâm và có thực hiện được việc công khai cụ thể danh sách người nhận ủng hộ, để số tiền ủng hộ đến được đúng người, đúng địa chỉ, đảm bảo ý nghĩa cao cả của việc này, củng cố uy tín của MTTQ Việt Nam trong công tác vận động ủng hộ, như Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến từng khẳng định.



Giải đáp về vấn đề này, ông Cao Xuân Thạo cho biết, công tác tiếp nhận ủng hộ và phân bổ nguồn lực ủng hộ đều được thực hiện công khai, minh bạch. Ông Thạo nhìn nhận, mô hình trao ủng hộ tận tay của Quỹ Thiện tâm là cách làm rất hay, có thể nhân rộng, nhưng còn phụ thuộc vào nguồn lực và con người của từng đơn vị. Với vai trò của MTTQ, ông Thạo cho biết, sẽ tham mưu để triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ, để người dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ tốt nhất, có sự điều tiết, tránh trường hợp dồn vào một chỗ, một khu vực.

Ông Cao Xuân Thạo cũng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đợt này, sẽ công khai, niêm yết danh sách người được nhận ủng hộ ở trụ sở các thôn, tổ dân phố để người dân theo dõi, giám sát.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, còn 7 ngày nữa là kết thúc đợt cao điểm 65 ngày quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Theo ông Học, số tiền ủng hộ có thể vượt mốc 500 tỷ đồng.

“Trước đây, trong hoàn cảnh khó khăn, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, cả về vật chất và tinh thần, mà hiện nay vẫn còn nhiều công trình như bệnh viện, đường giao thông, trạm y tế, công trình về nông nghiệp. Đó là sự hỗ trợ rất quý giá. Chủ tịch Fidel Castro từng nói rằng Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến cả máu của mình. Hiện nay, đất nước bạn đang khó khăn, và chúng ta cũng đang khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng càng trong khó khăn, việc giúp đỡ, san sẻ với bạn càng cho thấy sự nghĩa tình trước sau trọn vẹn”, ông Học nói, đồng thời cho biết, đợt kỷ niệm Quốc khánh, nhiều người Việt Nam đã dành phần quà 100 nghìn đồng của Đảng, Nhà nước tặng, để dành ủng hộ nhân dân Cuba.

Ông Học cho biết, nhân dân ta có truyền thống tương thân tương ái, nhân ái, nhân văn, một miếng khi đói bằng một gói khi no, vì thế, những đóng góp, hỗ trợ của người dân trong bối cảnh khó khăn càng có ý nghĩa lớn lao.“Toàn bộ số tiền ủng hộ cho nhân dân Cuba, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải đến đúng người, đúng địa chỉ, đến đúng nơi cần đến, không được rơi rớt, thất thoát. Rơi rớt, thất thoát số tiền này là có tội với nhân dân”, ông Học nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ.

“Những hộ gia đình đang đói, rét, thiệt hại, mất mát nặng nề khi được nhận tiền ủng hộ mới có ý nghĩa, chứ nếu những người không bị thiệt hại, không mất mát gì mà được nhận, thì việc ủng hộ không còn ý nghĩa gì”,Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu.