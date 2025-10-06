Đã tiếp nhận hơn 752 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Tính đến 17h00 ngày 6/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10, thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 752,672 tỷ đồng.

Ngày 6/10, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp các tổ chức, đơn vị đến ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.



Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: PV.



Tiếp nhận phần ủng hộ 2,5 tỷ đồng của Thành ủy Cần Thơ; 10 tỷ đồng từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân đã dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, số tiền tiếp nhận sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ nguồn lực về các địa phương để hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, nhà phải di dời; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất và hỗ trợ các cháu học sinh tiếp tục tới trường khi cơn bão đi qua.

Nhấn mạnh mưa bão dù có tàn phá đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cam kết, số tiền tiếp nhận sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình phân bổ và chịu sự giám sát của nhân dân, xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam để có thêm nguồn lực giúp đồng bào các tỉnh sớm tái thiết cuộc sống sau những tháng ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương tiếp nhận ủng hộ từ Thương hiệu King Sport số tiền 500 triệu đồng. Ảnh: PV.



Cùng ngày, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương tiếp nhận ủng hộ từ Thương hiệu King Sport số tiền 500 triệu đồng; thương hiệu Xe điện Move số tiền 200 triệu đồng; Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam số tiền 100 triệu đồng. Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến số tiền 200 triệu đồng.

