Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

tienphong-310ctn.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: TTXVN.

Theo thống kê, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tính đến sáng 3/10, bão số 10 và mưa lũ, lốc xoáy những ngày qua đã làm 52 người chết, 14 người mất tích; 349 nhà sập, đổ; 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 89.000 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Bão và mưa lũ sau bão số 10 cũng khiến hơn 2.000 con gia súc, hơn 519.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 ha thủy sản bị tràn, thiệt hại; hơn 50.000 ha rừng bị thiệt hại.

Bão, mưa lũ cũng làm sạt lở, ngập lụt, ách tắc 7.573 điểm đường giao thông, với hơn 7 triệu m3 đất đá bị sạt lở; xảy ra 45 sự cố đê điều; 58.361 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; có 1.486 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả bão lũ, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Đến nay, nhiều cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia ủng hộ vào quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trường Phong
#Chủ tịch nước #Chủ tịch nước Lương Cường #Ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra #Bão số 10 #Bão Bualoi

Xem thêm

Cùng chuyên mục