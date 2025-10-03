Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: TTXVN.



Theo thống kê, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tính đến sáng 3/10, bão số 10 và mưa lũ, lốc xoáy những ngày qua đã làm 52 người chết, 14 người mất tích; 349 nhà sập, đổ; 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 89.000 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Bão và mưa lũ sau bão số 10 cũng khiến hơn 2.000 con gia súc, hơn 519.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 ha thủy sản bị tràn, thiệt hại; hơn 50.000 ha rừng bị thiệt hại.

Bão, mưa lũ cũng làm sạt lở, ngập lụt, ách tắc 7.573 điểm đường giao thông, với hơn 7 triệu m3 đất đá bị sạt lở; xảy ra 45 sự cố đê điều; 58.361 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; có 1.486 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả bão lũ, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Đến nay, nhiều cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia ủng hộ vào quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.