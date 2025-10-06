Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại bão số 10

TPO - Ngày 6/10, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại.

Phát biểu tại lễ phát động, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong tháng 9 vừa qua liên tiếp 4 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta, trong đó cơn bão số 9 và số 10 tác động mạnh đến nhiều địa phương. Đặc biệt, cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 54 người chết và mất tích; 140 người bị thương; trên 150.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; trên 50.00 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trước những hậu quả to lớn do bão lũ gây ra, Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, huy động các nguồn lực để khôi phục hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của người dân.

"Tôi đề nghị, ngay sau buổi lễ hôm nay, thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể ủng hộ thêm bằng tiền mặt hoặc các hình thức ủng hộ khác", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát động.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và các phó thống đốc quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thống đốc cũng cho biết, thời gian qua, ngành ngân hàng luôn chủ động, tích cực trong việc ủng hộ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Gần đây nhất, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) với mức đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, thu nhập và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống; các tổ chức tín dụng cũng đã dành hơn 40 tỷ đồng ủng hộ các địa phương bị thiệt hại.

Ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Những hành động thiết thực đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Nhà nước nói riêng và ngành ngân hàng nói chung.

"Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này để có nhiều hình thức ủng hộ, đóng góp thiết thực hơn nữa trong thời gian tới", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.