Vingroup trao 100 triệu đồng hỗ trợ nam sinh tử vong trong bão số 10 ở Quảng Trị

TPO - Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup vừa trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh tử vong khi cùng mẹ dắt trâu lên núi tránh bão số 10 ở Quảng Trị.

Theo đó, đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã trực tiếp đến tại gia đình nam sinh T.T.Đ (SN 2009), ở thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú để trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm động viên, thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 28/9, Đ. và mẹ cùng dắt trâu lên khu vực cao đề phòng mưa lũ do bão số 10 gây ra. Khi đi qua khu vực khe Mụ Dì, thôn 2 Yên Thọ, Đ. không may bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Trời mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến tối 30/9, thi thể của em mới được tìm thấy trong bụi tre nằm dọc suối.

Trước đó, sáng ngày 1/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Tập đoàn Vingroup sẽ hỗ trợ khẩn cấp tại toàn bộ tỉnh, thành phố, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Bualoi, tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: các gia đình có người thiệt mạng do bão; các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái do bão.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích: số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người thiệt mạng; Các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn: số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ; Các gia đình người có công, thương binh, liệt sĩ và hộ đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái: số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ.

Tổng ngân sách hỗ trợ tối thiểu là 500 tỷ đồng và Vingroup cam kết sẽ tăng thêm ngân sách nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự tính.