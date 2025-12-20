Đường 400 tỷ đồng ven hồ Hòa Bình hết thời hạn thi công, mới đạt 30% khối lượng

TPO - Sau 3 năm khởi công, dự án nâng cấp tuyến đường ven hồ Hòa Bình, nối xã Đà Bắc và xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ ( trước đây thuộc xã Vầy Nưa và Tiền Phong,thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng vẫn thi công ì ạch, dang dở, chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dù đã thi công 3 năm nhưng tuyến đường vẫn nham nhở, khiến người dân đi lại khó khăn.

Dân khổ sở vì đường ngổn ngang suốt 3 năm

Dự án Nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa – Tiền Phong có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 300 tỷ đồng, còn lại là kinh phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác. Tuyến đường có điểm đầu tại Km08, điểm cuối tại Km32 (ĐH.33, gần UBND xã Tiền Phong cũ), với tổng chiều dài gần 25km.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 31/12/2022 và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2025.

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 12, ghi nhận của phóng viên trên công trường cho thấy dự án vẫn trong tình trạng ngổn ngang. Trên tuyến đường chỉ có vài máy móc hoạt động cầm chừng, rất ít công nhân thi công; thiết bị xây dựng để rỉ sét. Mặt đường bị đào bới nham nhở, đá tảng nằm rải rác, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dù vào thời điểm nước rút, nhưng trên tuyến đường thì thoảng mới xuất hiện máy móc thi công.

Anh Bùi Văn T., người dân xã Đà Bắc cho biết, khi dự án được khởi công, người dân rất phấn khởi, kỳ vọng tuyến đường sớm hoàn thành để thuận lợi đi lại, phát triển kinh tế. Thế nhưng, sau 3 năm, tiến độ thi công ì ạch khiến người dân không khỏi thất vọng.

“Ba năm nay, chúng tôi gần như không làm ăn được gì. Đường sá khó khăn khiến khách du lịch ít đến địa phương, việc buôn bán, dịch vụ đều bị ảnh hưởng. Người dân đi lại thì vô cùng khổ sở, trời nắng bụi mù mịt, trời mưa đường trơn trượt, rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông”, anh T. chia sẻ.

Ông Bàn Văn Nhất, Bí thư Chi bộ thôn Mó Nẻ, xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là công trình giao thông huyết mạch, kết nối các xã ven hồ Hòa Bình với trung tâm, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế – du lịch nên người dân địa phương đều đồng tình, ủng hộ.

Theo ông Nhất, tuyến đường đi qua thôn dài khoảng 4km, hiện vẫn còn 6 hộ dân chưa giao mặt bằng. Bên cạnh đó, dù đã có mặt bằng ở nhiều đoạn, nhưng việc thi công vẫn diễn ra rất chậm chạp.

Dự án chậm tiến độ khiến người dân khó khăn trong tiêu thụ nông sản.

“Đoạn đường dài khoảng 2km do Công ty CP Đầu tư xây dựng, Thương mại, Năng lượng Hoàng Sơn thi công đã được giải phóng mặt bằng từ lâu nhưng vẫn làm rất ì ạch, kéo dài. Tôi đã trực tiếp trao đổi với đơn vị thi công, nhưng khi thì họ nói đi lấy dầu, khi thì nói thiếu máy móc”, ông Nhất phản ánh.

Ông Nhất buồn rầu nói, việc chậm tiến độ không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh. Người dân gặp nhiều trở ngại trong vận chuyển nông sản, vật tư. Khu vực có tiềm năng phát triển du lịch ven hồ Hòa Bình nhưng hạ tầng giao thông xuống cấp đã hạn chế lượng khách đến tham quan, làm chậm quá trình phát triển kinh tế địa phương.

Chậm giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu có vấn đề

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Tôn, Trưởng phòng Điều hành Dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Công nghiệp, Nông nghiệp và Dân dụng tỉnh Phú Thọ cho biết, dự án có chiều dài 24,8km, tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, do liên danh 3 doanh nghiệp thi công gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng, Thương mại, Năng lượng Hoàng Sơn; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Đạt; Công ty CP Đầu tư xây dựng Sông Đà.

Theo ông Tôn, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thi công; bên cạnh đó, một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

Tuyến đường chưa hoàn thành, khách du lịch giảm sút nghiêm trọng.

“Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 50%, khối lượng thi công toàn tuyến chỉ đạt khoảng 30%. Trước đây, huyện Đà Bắc (cũ) thực hiện không đúng tiến độ giải phóng mặt bằng. Từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, địa phương đang đẩy nhanh các thủ tục để sớm hoàn thành”, ông Tôn cho biết.