Bóc dỡ hàng trăm m3 đất đá 'lởm' ra khỏi dự án giao thông gần 195 tỷ tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Sau phản ánh về việc sử dụng vật liệu san lấp không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chủ đầu tư dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ đã quyết liệt yêu cầu nhà thầu khẩn trương bóc dỡ, vận chuyển toàn bộ đất đá phong hóa ra khỏi công trường.

Ngày 18/12, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế - chủ đầu tư dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ cho biết, vừa yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt, đơn vị thi công gói thầu số 14, vận chuyển toàn bộ số đất đá phong hóa san lấp không bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật ra khỏi phạm vi công trình.

dsc4164.jpg
Xử lý lại phần lề đường﻿ bằng đất cấp phối K95 đúng tiêu chuẩn kỹ thuật tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ (Huế). Ảnh: Ngọc Văn

Theo chủ đầu tư, đến nay nhà thầu đã huy động xe múc và xe tải chuyên dụng cào bóc lớp đá phong hóa tại khu vực lề đường, vỉa hè và dải phân cách của dự án để chuyển đi nơi khác. Đại diện nhà thầu xác nhận đã bóc dỡ, vận chuyển ra khỏi công trường khoảng 300 m3 đất đá phong hóa.

Ban Quản lý dự án cho biết đã cử cán bộ giám sát trực tiếp quá trình bóc dỡ, vận chuyển vật liệu không đạt yêu cầu, đồng thời hiện tổng hợp báo cáo gửi UBND TP. Huế về công tác khắc phục tại hiện trường.

dsc4175.jpg
Một đoạn lề đường đã được cào bóc﻿ lớp đất lẫn đá phong hóa không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để chuyển đi nơi khác. Ảnh Ngọc Văn

Liên quan sự việc này, cùng ngày, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng tại các công trình trên địa bàn. UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng vật liệu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế; kiên quyết dừng thi công để khắc phục khi phát hiện sai sót, nguy cơ mất an toàn hoặc sự cố công trình.

tp-6-da-phong-hoa-duong-cho-mai-tan-my.jpg
Lề đường dày đặc đá phong hóa được phát hiện trước đó tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ. Ảnh: Ngọc Văn

Trước đó, tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ nối các phường Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận An (TP. Huế) xảy ra tình trạng đơn vị thi công sử dụng đá phong hóa lẫn trong đất san lấp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, để dùng làm vật liệu san nền vỉa hè, lề đường.... Sau đợt mưa lũ vừa qua, lớp đất phủ bề mặt bị cuốn trôi để lộ nhiều lớp đá phong hóa, trong đó có những khối đá kích thước lớn.

Chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu nhà thầu vận chuyển toàn bộ đá phong hóa ra khỏi công trình và tạm đình chỉ thi công hạng mục đắp đất K95 cho đến khi hoàn tất việc khắc phục.

Ngọc Văn
