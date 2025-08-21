Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Gấp rút thi công dự án 'lên đời' cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngọc Văn
Thế Nghĩa

TPO - Mùa mưa bão cận kề, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tăng cường lực lượng, phương tiện “chạy nước rút”, đẩy nhanh thi công trên công trường dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế và Đà Nẵng.

tp-1-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Dự án mở rộng cao tốc﻿ Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực miền Trung, đáp ứng nhu cầu vận tải﻿ và giảm tải cho quốc lộ 1.
tp-2-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư﻿. Công trình cao tốc này có chiều dài khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án đi qua hai địa phương là TP. Huế và Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước; trong đó phần lớn được phân bổ cho xây lắp và xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật﻿ liên quan...
tp-3-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Dự án được khởi công﻿ tại TP. Huế vào ngày 29/5, thời gian thi công trong vòng 240 ngày.
tp-3a-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Gói thầu chính﻿ XL01 - xây lắp đoạn La Sơn - Hòa Liên có trị giá hợp đồng hơn 2.700 tỷ đồng.
tp-4-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-1.jpg
tp-4-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-2.jpg
Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào đầu năm 2026. Đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tuyến cơ bản đã đủ quy mô 4 làn xe từ dự án La Sơn - Túy Loan trước đây; hiện chỉ GPMB bổ sung một số vị trí đường dân sinh, kéo dài kênh mương.
tp-5-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-2.jpg
tp-5-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-3.jpg
tp-5-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-1.jpg
tp-5-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-4.jpg
Hiện khối lượng thi công tập trung chủ yếu ở các hạng mục nền đường, cầu, cống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Các mũi thi công được bố trí đồng loạt, chạy liên tục 3 ca/ngày để bảo đảm kịp tiến độ đề ra và chạy đua trước mùa mưa bão.
tp-6-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-1.jpg
tp-6-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-2.jpg
Trên công trường, các đơn vị nhà thầu đã huy động 54 mũi thi công với hơn 570 công nhân, 76 kỹ sư và hàng trăm thiết bị máy móc… tham gia thi công đồng loạt.
tp-7-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-3.jpg
tp-7-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-2.jpg
tp-7-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-1.jpg
tp-7-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien-5.jpg
Đáng chú ý, trên toàn tuyến dự án có 50 cây cầu được xây dựng mở rộng thêm đơn nguyên mới kết hợp đơn nguyên cũ.
tp-8-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Ở nhiều cây cầu bổ sung đơn nguyên, khối lượng cọc khoan nhồi - một trong những hạng mục phức tạp của các đơn vị thi công﻿ đã đạt tỷ lệ hoàn thành 100%, như cầu Tà Lang - Giàn Bí tại Km51+741,79 đã hoàn thiện 21/21 cọc; cầu Km41+950 hoàn thiện 10/10 cọc; cầu Km60+986 hoàn thiện 14/14 cọc…
tp-9-chay-nuoc-rut-cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Đại diện Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị nhà thầu﻿ hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công trình. Ban sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình﻿ đối với các nhà thầu và đơn vị liên quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão sắp tới, phấn đấu đưa dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên về đích đúng hẹn﻿ vào đầu năm sau.
Ngọc Văn
Thế Nghĩa
#cao tốc #Ban quản lý dự án #đường Hồ Chí Minh #TP Huế #La Sơn - Hòa Liên #mở rộng #chủ đầu tư #chạy nước rút #mùa mưa bão

