Gấp rút thi công dự án 'lên đời' cao tốc La Sơn - Hòa Liên

TPO - Mùa mưa bão cận kề, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tăng cường lực lượng, phương tiện “chạy nước rút”, đẩy nhanh thi công trên công trường dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế và Đà Nẵng.