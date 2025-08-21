Gấp rút thi công dự án 'lên đời' cao tốc La Sơn - Hòa Liên

TPO - Mùa mưa bão cận kề, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tăng cường lực lượng, phương tiện “chạy nước rút”, đẩy nhanh thi công trên công trường dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế và Đà Nẵng.
Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào đầu năm 2026. Đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tuyến cơ bản đã đủ quy mô 4 làn xe từ dự án La Sơn - Túy Loan trước đây; hiện chỉ GPMB bổ sung một số vị trí đường dân sinh, kéo dài kênh mương.
Hiện khối lượng thi công tập trung chủ yếu ở các hạng mục nền đường, cầu, cống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Các mũi thi công được bố trí đồng loạt, chạy liên tục 3 ca/ngày để bảo đảm kịp tiến độ đề ra và chạy đua trước mùa mưa bão.
Trên công trường, các đơn vị nhà thầu đã huy động 54 mũi thi công với hơn 570 công nhân, 76 kỹ sư và hàng trăm thiết bị máy móc… tham gia thi công đồng loạt.
Đáng chú ý, trên toàn tuyến dự án có 50 cây cầu được xây dựng mở rộng thêm đơn nguyên mới kết hợp đơn nguyên cũ.