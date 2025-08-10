Huế sắp khởi công nhiều dự án phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường sắt tốc độ cao

TPO - Dự kiến ngày 19/8 tới, tại TP Huế sẽ đồng loạt khởi công các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.
Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 triển khai hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư khu vực trung tâm TP Huế (tổng vốn 283 tỷ đồng), gồm khu tái định cư phường Hóa Châu, khu tái định cư TĐC-06 (phường Vỹ Dạ), khu dân cư OTT24 (phường Mỹ Thượng), hạ tầng kỹ thuật OTT30, SN5 (phường Vỹ Dạ), khu tái định cư CTR10 (phường Mỹ Thượng). Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 phụ trách phía nam TP Huế xây dựng các khu tái định cư Phú Đa (1ha, xã Phú Vang), Diên Đại (5ha, xã Phú Hồ), Hòa An (1ha, xã Phú Lộc), với tổng mức đầu tư hơn 257 tỷ đồng.