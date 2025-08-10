Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huế sắp khởi công nhiều dự án phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường sắt tốc độ cao

Ngọc Văn
Thế Nghĩa

TPO - Dự kiến ngày 19/8 tới, tại TP Huế sẽ đồng loạt khởi công các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

VIDEO: Các khu vực tại TP Huế được lựa chọn xây khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường sắt tốc độ cao﻿ Bắc - Nam.
1-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao.jpg
Theo UBND TP Huế, thành phố đã thống nhất đầu tư﻿ 22 khu tái định cư để di dời gần 900 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng vốn khoảng 1.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các khu nghĩa trang nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng mồ mả. Trước mắt, vào ngày 19/8 sẽ dự kiến khởi công khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2 (xã Chân Mây - Lăng Cô), khu hạ tầng kỹ thuật TĐC-06 phường Vỹ Dạ, khu tái định cư Phú Đa (xã Phú Vang) và khu nghĩa trang nhân dân phường Phong Thái. Thành phố đề xuất ứng trước 60 tỷ đồng từ ngân sách để thi công﻿ ngay trong năm 2025.
2-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao.jpg
Tại khu vực phía bắc TP Huế, dự án đường sắt tốc độ cao﻿ đi qua trên chiều dài khoảng 16km, ảnh hưởng đến 6.088 hộ, trong đó khoảng 438 hộ phải tái định cư. Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2 (phụ trách phía bắc thành phố) sẽ triển khai 11 khu tái định cư và 5 nghĩa trang, gồm khu tái định cư thôn Đức Phú (2ha), Trung Cọ Mè (3ha), khu nghĩa trang liên vùng (0,2ha, phường Phong Dinh), khu tái định cư﻿ Bắc Triều Vịnh (2ha) và Sơn Tùng (1,2ha, phường Phong Thái); tại các xã Đan Điền, Quảng Điền sẽ xây 7 khu tái định cư (17,5ha) và 3 nghĩa trang (4,5ha) với tổng vốn 481 tỷ đồng. Trong ảnh là khu vực sắp khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Phong Thái (xã Phong Hiền, thị xã Phong Điền cũ).
3-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao.jpg
Ông Hồ Hữu Phú - Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, cho biết, hiện đơn vị tập trung hoàn thành các thủ tục﻿ để sớm triển khai đầu tư 11 khu tái định cư và 5 nghĩa trang.
4-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao-1.jpg
4-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao-2.jpg
Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 triển khai hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư khu vực trung tâm TP Huế (tổng vốn 283 tỷ đồng), gồm khu tái định cư phường Hóa Châu, khu tái định cư TĐC-06 (phường Vỹ Dạ), khu dân cư OTT24 (phường Mỹ Thượng), hạ tầng kỹ thuật OTT30, SN5 (phường Vỹ Dạ), khu tái định cư CTR10 (phường Mỹ Thượng). Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 phụ trách phía nam TP Huế xây dựng các khu tái định cư Phú Đa (1ha, xã Phú Vang), Diên Đại (5ha, xã Phú Hồ), Hòa An (1ha, xã Phú Lộc), với tổng mức đầu tư hơn 257 tỷ đồng.
5-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao.jpg
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế triển khai các dự án tái định cư﻿, nghĩa trang nhân dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô (gần 397 tỷ đồng), gồm khu tái định cư Lộc Tiến (5ha), Phú Cường Xuyên (1ha), khu nghĩa trang nhân dân Chân Mây (1ha) và Lộc Tiến giai đoạn 2 (20ha). Trong ảnh là khu vực quy hoạch xây dựng khu dân cư Phú Cường Xuyên (xã Chân Mây - Lăng Cô).
6-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao.jpg
Toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao﻿ Bắc - Nam qua TP Huế dài hơn 95km, đi qua 12 xã, phường, có 1 ga hành khách Phú Mỹ (phường Phú Thượng, 367ha) và 1 ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô). Dự án dự kiến thu hồi khoảng 825ha đất, ảnh hưởng hơn 8.100 hộ dân.
7-tai-dinh-cu-duong-sat-toc-do-cao.jpg
Hướng tuyến sẽ đi vào Khu công nghiệp Phong Điền (phía bắc TP Huế), vượt sông Hương, qua trung tâm thành phố﻿, hướng về đông nam, tiếp tục qua đầm Cầu Hai, vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, rẽ phải vượt Quốc lộ 1﻿, qua đèo Hải Vân sang TP Đà Nẵng.
Ngọc Văn
Thế Nghĩa
