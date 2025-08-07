Đồng Nai kiến nghị thêm 1 nhà ga hành khách tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 82km thiết kế chỉ có 1 nhà ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, do đó tỉnh Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm 1 nhà ga hành khách.

Ngày 7/8, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc bổ sung ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, hồ sơ dự án Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 82km, dự kiến bố trí các vị trí ga hành khách, ga hàng hóa, trạm bảo dưỡng gồm: 1 nhà ga hành khách tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 1 ga hàng hóa tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (cũ), nay là xã Trảng Bom; 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (cũ), nay là xã Xuân Hòa và xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (cũ), nay là xã Xuân Đường.

Văn bản cho rằng, với thiết kế chỉ bố trí 1 nhà ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành là chưa phù hợp. Trong khi đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai tại các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, quỹ đất rộng và có vị trí chiến lược trong kết nối giữa Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nên cần thêm một nhà ga hành khách.

UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung 1 nhà ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào hồ sơ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga hành khách theo quy định.

Để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 490 ha với kinh phí thực hiện gần 11,7 ngàn tỷ đồng.

Mạnh Thắng
