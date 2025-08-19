Khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài và tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây

TPO - Sáng 19/8, UBND TPHCM phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật). Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai khởi công tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây, chiều dài gần 125km với vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư), dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư PPP (loại hợp đồng BOT) là dự án trọng điểm quốc gia.

Dự án có mục tiêu kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 22 hiện hữu. Đồng bộ với các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TPHCM - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và Tây Ninh nói riêng, và các tỉnh vùng Đông Nam bộ nói chung.

Phối cảnh nút giao cao tốc TPHCM - Mộc Bài với đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Dự án có tổng chiều dài 51 km, gồm 24,7 km đi qua địa phận TPHCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Tuyến bắt đầu từ điểm kết nối với vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TPHCM và kết thúc tại nút giao quốc lộ 22, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km).

Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (chiếm 49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng. Phần vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP thu xếp là 9.943 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 1.491 tỷ đồng (tương đương 15% tổng mức đầu tư).

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM cho biết, ngay sau khi UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt các dự án thành phần, đơn vị đã phối hợp khẩn trương với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương nơi tuyến đi qua để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến sáng 19/8, dự án đã chính thức khởi công gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật, mở đầu cho chuỗi hạng mục quan trọng của cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM.

"Cùng với việc triển khai gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật, Ban Giao thông đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu xây lắp. Theo kế hoạch, các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 2 (vốn ngân sách) sẽ khởi công vào tháng 10/2025, còn các gói thầu của dự án thành phần 1 (vốn PPP) sẽ khởi công vào tháng 3/2026"- ông Phúc thông tin.

Theo ông Phúc, mục tiêu là đưa toàn tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài vào khai thác ngày 31/12/2027.

Phương tiện, thiết bị được tập kết tại phạm vi công trường. Ảnh: Hữu Huy

Từ nay đến cuối năm, Ban Giao thông TPHCM sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khởi công Vành đai 2 (đoạn 1 và 2), hoàn thành toàn tuyến Vành đai 3 vào 30/4/2026.

“Trọng tâm sắp tới là khép kín Vành đai 2, Vành đai 3 và chuẩn bị khởi công Vành đai 4 vào ngày 19/8/2026. Đây là những nhiệm vụ then chốt mà Ban Giao thông phối hợp cùng các sở ngành triển khai để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng,” ông Phúc thông tin.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công dự án thành phần 1 – xây dựng tuyến chính đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án thành phần quan trọng nhất của toàn dự án với thời gian thu phí 29 năm 4 tháng.

Phối cảnh đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai)

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124,13km (đoạn qua Lâm Đồng dài khoảng 23,1 km, đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 101,03 km), quy hoạch quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Riêng đoạn qua phường Đồng Xoài rộng 25,5m (mở rộng dải phân cách giữa để bố trí hệ thống điện chiếu sáng).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó vốn Nhà nước 6.842 tỷ đồng, nhà đầu tư huy động khoảng 12.134 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay 989 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027.

UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền, ký kết hợp đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai mời thầu. Liên danh Tập đoàn Vingroup - Techtra là nhà đầu tư dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng mà còn đối với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tuyến đường đóng vai trò là trục kết nối chiến lược, liên kết chặt chẽ các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác với TPHCM - trung tâm kinh tế năng động bậc nhất của cả nước.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai) có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 hiện hữu) tại km1923+400, thuộc địa phận huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Lâm Đồng). Điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai). Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 xây dựng tuyến chính của cao tốc được triển khai theo hình thức PPP do UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì.