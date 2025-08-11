Mê mẩn những cung đường cao tốc Bắc – Nam xuyên rừng, vượt núi, băng sông

TPO - Xuyên qua rừng núi, đồng bằng, sông suối… cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Trị sắp hoàn thành, đang lộ nhiều cung đường với vẻ đẹp mê mẩn lòng người.

Nút giao xuống Đồng Hới nhìn từ trên cao.

Đường Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài gần 150km, được chia thành 3 gói thầu: Vũng Áng – Bùng có chiều dài hơn 55km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh hơn 12km; Bùng – Vạn Ninh có chiều dài gần 49km; và Vạn Ninh – Cam Lộ có chiều dài hơn 65km. Tổng vốn đầu tư hơn 33 nghìn tỉ đồng.

Nút giao xuống Đồng Hới lúc bình minh.

﻿﻿﻿ Dự án có mặt cắt ngang giai đoạn phân kì đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, với bề rộng nền đường 17m, vận tốc tối đa 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Cửa ngõ từ Hà Tĩnh vào là hầm Đèo Bụt.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Dự án đi qua rất nhiều đồi núi, tạo nên những cảnh quan hùng vỹ.

Con đường xuyên qua một hồ nước xanh ngắt với nhiều ốc đảo.

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ Những hồ nước thêm phần thơ mộng khi Cao tốc Bắc - Nam xuyên qua.

Cầu Long Đại, bắc qua sông Long Đại là một trong những điểm nhấn cảnh quan trên Cao tốc Bắc - Nam.

﻿ ﻿ ﻿ Là nơi tập hợp 3 cây cầu của đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đường Sắt Bắc - Nam và đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cùng với dòng sông xanh ngắt uốn lượn, nơi đây trở thành một điểm nhấn cảnh quan mê mẩn lòng người.