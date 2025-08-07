Sắp thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao nhất gần 450.000 đồng/lượt

TPO - Tổng Công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ 0h ngày 10/8, cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu thu phí. Mức thấp nhất là 5.000 đồng/lượt, cao nhất gần 450.000 đồng/lượt, tùy loại xe và quãng đường.

Theo thông báo của VEC, phí sử dụng cao tốc Bến Lức - Long Thành được tính theo quãng đường thực tế xe chạy, với mức 2.000 đồng/km.

Hiện tại, 6 trạm thu phí được đặt trên các đoạn tuyến của cao tốc đã được đưa vào khai thác, gồm: Từ nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (TP HCM) và đoạn từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tất cả các làn đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 8%, cụ thể như sau: Đối với nhóm xe 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng), mức thu từ hơn 5.000 - 112.000 đồng/lượt.

Nhóm xe 2 (xe 12 - 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) mức thu từ 8.000 - 167.500 đồng/lượt.

Nhóm xe 3 (xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc), mức phí dao động từ 11.000 đến 223.000 đồng/lượt.

Nhóm xe 4 (xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 fit), phải trả phí từ hơn 13.350 - 279.000 đồng/lượt.

Nhóm xe 5 chỗ (xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 fit), mức phí khoảng gần 21.000 - 450.000 đồng/lượt.

Trạm thu phí 07 cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: VEC.

Về mức thu phí 2.000 đồng/km cao tốc Bến Lức - Long Thành, đại diện VEC cho biết phương án tài chính này đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Việc này đảm bảo hài hòa giữa khả năng chi trả của người dân và yêu cầu tài chính của doanh nghiệp. Chu kỳ điều chỉnh giá được đề xuất là 3 năm/lần, mỗi lần tăng 12%.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được khởi công vào tháng 7/2014 do VEC làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài gần 58 km, đi qua Long An, TPHCM và Đồng Nai. Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, thế nhưng đến nay giảm xuống còn hơn 29.500 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100km/h. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam bộ.

Vào tháng 2, nhân dịp Tết Nguyên đán, đoạn Km0 - Km 3+420 và Km 50+530 - Km 57+581 của cao tốc đã được đưa vào khai thác tạm. Tháng 4 vừa qua, Km 3+420 - Km 21+850 của cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào vận hành.

Toàn tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành trong năm 2026.