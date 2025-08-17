Bên trong hầm xuyên núi 1.000 tỷ đồng trên cao tốc Hà Tĩnh nối Quảng Trị sắp thông xe

TPO - Được đầu tư 1.000 tỷ đồng, sau hơn 2 năm thi công, hầm Đèo Bụt trên cao tốc Bắc – Nam nối Hà Tĩnh - Quảng Trị đã hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng cho việc thông xe ngày 19/8.
Ông Đỗ Hoài Dương - Quản lý thi công hạng mục hầm Đèo Bụt (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết, sau hơn 2 năm triển khai, dù phải thi công ở địa hình đồi núi có địa chất rời rạc, khoan sâu vào lòng đất, ảnh hưởng từ mạch nước ngầm nhưng với nhiều nỗ lực, huy động nhân lực, máy móc hiện đại, thi công 3 ca, 4 kíp/ngày, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ. “Hiện công nhân Điện lực đang cho vận hành thử hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trong ống hầm phải của hầm Đèo Bụt, sẵn sàng cho việc thông tuyến vào ngày 19/8”, Quản lý thi công hạng mục hầm Đèo Bụt thông tin.
Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài hơn 55km, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh (gần 13km) và Quảng Bình, nay là Quảng Trị (hơn 42km).