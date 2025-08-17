Bên trong hầm xuyên núi 1.000 tỷ đồng trên cao tốc Hà Tĩnh nối Quảng Trị sắp thông xe

TPO - Được đầu tư 1.000 tỷ đồng, sau hơn 2 năm thi công, hầm Đèo Bụt trên cao tốc Bắc – Nam nối Hà Tĩnh - Quảng Trị đã hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng cho việc thông xe ngày 19/8.