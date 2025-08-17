Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bên trong hầm xuyên núi 1.000 tỷ đồng trên cao tốc Hà Tĩnh nối Quảng Trị sắp thông xe

Phạm Trường

TPO - Được đầu tư 1.000 tỷ đồng, sau hơn 2 năm thi công, hầm Đèo Bụt trên cao tốc Bắc – Nam nối Hà Tĩnh - Quảng Trị đã hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng cho việc thông xe ngày 19/8.

Video: Hầm đường bộ duy nhất trên cao tốc Hà Tĩnh hoàn thành.
tp-3.jpg
Hầm đường bộ Đèo Bụt﻿ xuyên qua núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị). Hầm có chiều dài gần 1km với cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.
tp-2.jpg
Đây là hầm đường bộ duy nhất, một trong những hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Vũng Áng - Bùng. Sau hơn 2 năm thi công, công trình ống hầm phải đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc thông xe vào ngày 19/8 tới.
tp-5.jpg
Công trình hầm đường bộ Đèo Bụt với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m. Trước mắt, ống hầm bên phải xây dựng hoàn chỉnh, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.
tp-4.jpg
tp-9.jpg
tp-10.jpg
tp-16.jpg
Ông Đỗ Hoài Dương - Quản lý thi công hạng mục hầm Đèo Bụt (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết, sau hơn 2 năm triển khai, dù phải thi công ở địa hình đồi núi có địa chất rời rạc, khoan sâu vào lòng đất, ảnh hưởng từ mạch nước ngầm nhưng với nhiều nỗ lực, huy động nhân lực, máy móc hiện đại, thi công 3 ca, 4 kíp/ngày, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ. “Hiện công nhân Điện lực đang cho vận hành thử hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trong ống hầm phải của hầm Đèo Bụt, sẵn sàng cho việc thông tuyến vào ngày 19/8”, Quản lý thi công hạng mục hầm Đèo Bụt thông tin.
tp-13.jpg
Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong hầm đã hoàn thiện, chuẩn bị cho việc khai thác, vận hành.
tp-8.jpg
Nhiều hạng mục trong hầm như dải phân cách cọc tiêu, thảm mặt đường, sơn vỏ hầm, lắp đặt các thiết bị và phòng cháy, chữa cháy đã hoàn tất.
tp-11.jpg
Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng đã được chuẩn bị, đảm bảo vận hành khi có sự cố xảy ra.
tp-14.jpg
Công nhân điện lực thực hiện đấu điện chiếu sáng bên trong ống hầm.
tp-12.jpg
Các tuyến đường, cầu cạn dẫn tới hầm Đèo Bụt cũng đã dần được hoàn thiện với việc lắp đặt dải phân cách, hộ lan, sơn kẻ vạch, biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng.
tp-15.jpg
Hệ thống thoát nước dọc hai bên ống hầm phải và trái đã được công nhân vượt mọi điều kiện thời tiết để thi công hoàn thiện.
tp-17.jpg
Cùng với hầm Đèo Bụt, hệ thống các cầu vượt thung lũng, vượt hồ Kim Sơn ở Hà Tĩnh cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng cho việc vận hành.
tp-a1.jpg
Theo đại diện Ban QLDA 6 (Bộ Xây dựng), đến nay, toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cho việc thông xe dịp 19/8 theo kế hoạch của Bộ Xây dựng và việc đưa vào vận hành, khai thác cuối tháng 8.
tp-3.jpg
Trên dự án cao tốc Hà Tĩnh﻿ nối Quảng Trị có nhiều cầu vượt thung lũng, hồ. Trong đó phải kể đến cầu số 1 dài 942m nằm trên địa bàn xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục thi công trên địa hình khó của dự án cao tốc hơn 12.500 tỷ đồng. Cầu nối 2 quả đồi, bắc qua một thung lũng có địa hình lòng chảo. Tổng giá trị đầu tư cầu khoảng 300 tỷ đồng cũng cơ bản hoàn thiện.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài hơn 55km, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh (gần 13km) và Quảng Bình, nay là Quảng Trị (hơn 42km).

Phạm Trường
#Hà Tĩnh #cao tốc Bắc Nam #cao tốc qua Hà Tĩnh #dự án trọng điểm #hầm Đèo Bụt #hầm đường bộ xuyên núi #cao tốc nối Hà Tĩnh - Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục