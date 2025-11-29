Vì sao công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chưa thể thông xe toàn tuyến?

TPO - Hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An (TP Huế) dự kiến thông tuyến kỹ thuật vào ngày 30/11, hạng mục đường dẫn hai đầu cầu dự kiến thông xe vào ngày 30/12. Tuy nhiên, phương án thông xe toàn tuyến vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 29/11, thông tin từ Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TP Huế cho biết, dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An đến nay đạt khoảng 90% tổng giá trị xây lắp, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2025.

Cầu vượt cửa biển Thuận An (Huế) và đường dẫn hai đầu cầu thời điểm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo báo cáo của các nhà thầu thi công dự án (Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, công ty CP Xây dựng Tân Nam, công ty CP 479 Hòa Bình), hiện phần cầu Thuận An đã hoàn thành, chỉ còn các hạng mục lắp đặt ống thoát nước, công tác hoàn thiện và vệ sinh công trường.

Các đoạn tuyến 1A, 1B (đường dẫn hai đầu cầu) đã hoàn thành nền đường, gia cố mái taluy, hệ thống thoát nước và một phần thảm nhựa; hiện đang được tập trung thi công lớp bê tông nhựa, cấp phối đá dăm và hoàn thiện hạ tầng.

Giá trị thực hiện đến thời điểm hiện nay của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương đạt khoảng 89,2%; Công ty CP Xây dựng Tân Nam đạt khoảng 88,8%; Công ty CP 479 Hòa Bình đạt khoảng 98%.

Theo BQLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TP Huế, mặc dù các mốc thời gian thông tuyến những hạng mục chính của dự án đã được dự kiến, tuy nhiên việc thông xe toàn tuyến chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt do đường Hoàng Sa (cạnh điểm đấu nối với đường dẫn 1B) hiện chưa đáp ứng điều kiện khai thác. Bên cạnh đó, dự án cũng cần bổ sung hệ thống camera giám sát, chiếu sáng mỹ thuật cầu, hoàn thiện vỉa hè, hệ thống thoát nước… để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, gồm gần 7,8km chiều dài. Trong đó, cầu Thuận An có chiều dài 2,36km được đánh giá là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.

Đoạn tuyến 1A (điểm đầu giáp nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang, thuộc xã Hải Dương cũ, nay là phường Thuận An) dài khoảng 3,24km. Đoạn tuyến 1B (điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - 49B, thuộc thị trấn Thuận An cũ, nay là phường Thuận An) dài khoảng 2,19km; mặt cắt ngang 26m gồm làn xe, dải phân cách, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Cầu Thuận An sử dụng kết cấu Extradosed, phần dưới bằng bê tông cốt thép móng cọc khoan nhồi, kết hợp nhịp đúc hẫng và Super T, mặt cầu thảm bê tông nhựa, lan can chống ăn mòn và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.