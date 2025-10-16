Hà Nội sẽ hoàn thành 100km đường sắt đô thị, 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc trọng thể.

Tham luận tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ, thực hiện chủ trương của Trung ương về tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra quyết tâm đạt tăng trưởng hằng năm từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 12.000 USD.

Nêu về các giải pháp hành động, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành phố sẽ đột phá thể chế, tiếp tục xây dựng các cơ chế đặc thù - coi đây là khâu "đột phá của đột phá". Cùng với đó, sẽ đầu tư mạnh mẽ thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện - là động lực chủ yếu cho tăng trưởng.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tham luận tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Cụ thể, thành phố sẽ tăng tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu, phát triển (R&D) lên khoảng 1% GRDP. Thực hiện liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu dùng chung trong toàn hệ thống chính trị thành phố gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; thay đổi tư duy và phương thức quản trị từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển” - “chuyển đổi số là quản trị sự thay đổi”.

"Đẩy mạnh hợp tác quốc tế chuyển giao khoa học công nghệ, thực hiện mô hình công nghiệp xanh, phát triển năng lượng tái tạo. Thành phố sẽ triển khai 105 nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị: Thành lập một số trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, đào tạo khoảng 50.000 nhân lực kỹ thuật cao; xây dựng hệ thống hạ tầng số đồng bộ với 100% phủ sóng 5G, nền tảng IoT cho 50% khu, cụm công nghiệp", ông Dũng nhấn mạnh.



Một giải pháp nữa, theo ông Dũng, thành phố sẽ thúc đẩy động lực phát triển từ kinh tế đô thị, không gian đô thị; quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu nằm trong top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, phát triển theo định hướng "lấy con người làm trung tâm".

Thành phố thúc đẩy quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị tại khu vực nội đô, trước mắt là các không gian ngầm, không gian phố cổ, phố cũ, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian quanh Hồ Tây; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ dọc hai bên bờ sông Hồng, khai thác tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên, không gian hai bên sông, để sông Hồng thực sự là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thành phố cũng triển khai các mô hình phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông (TOD). Xây dựng mô hình Thủ đô thông minh tích hợp chính quyền số - kinh tế số - xã hội số - công dân số trên nền tảng “một đám mây - một mạng lưới - một kho dữ liệu”. Khởi công đô thị thông minh tại xã Yên Xuân với quy mô khoảng 600ha để hình thành khu vực đô thị công nghệ Hòa Lạc. Hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, khép kín các đường vành đai, 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, các nút giao thông cửa ngõ. Có lộ trình giảm phương tiện giao thông cá nhân, áp dụng hình thức giao thông xanh, thông minh, đảm bảo an ninh năng lượng. Phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiếu 30% nhu cầu đi lại của người dân.

Hà Nội cũng sẽ xanh hóa đô thị với diện tích cây xanh đạt trên 10m²/người. Phân loại chất thải rắn đạt 100%. Nước thải đô thị được xử lý đạt 70%, khu vực nông thôn đạt 40% và 50% tại các làng nghề.

"Trước năm 2028, phấn đấu hoàn thành cải tạo và hồi sinh 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, hồ trên địa bàn, nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt đạt 80% theo quan trắc", ông Dũng nói.

Giải pháp nữa, ông Trương Việt Dũng thông tin, thành phố sẽ phát triển văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội đồng thời với nhịp độ phát triển kinh tế - vì hạnh phúc của người dân. Thành phố quan tâm phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân để mỗi người dân được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển y tế dự phòng và cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành phố cũng tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới; nhân rộng mô hình giáo dục thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng trường học hạnh phúc với các mô hình sáng tạo theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị để Hà Nội sẽ trở thành: “Thành phố học tập toàn cầu”, “trung tâm văn hiến - nơi tụ hội nhân tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, là nơi “thượng đô kinh sư mãi muôn đời”...

