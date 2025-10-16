Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

TPO - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham quan triển lãm bên lề đại hội. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Như Ý.



Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý.



Chương trình văn nghệ tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong thời gian 15 - 17/10, là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau khi Hà Nội tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự đại hội có 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.