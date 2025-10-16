Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Tiên phong trong kỷ nguyên mới

TP - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII khai mạc hôm qua với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Lần đầu tiên, mục tiêu “hạnh phúc” của người dân được đưa vào chủ đề, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đến chất lượng cuộc sống và phát triển con người một cách toàn diện.

So với chủ đề Đại hội XVII, chủ đề Đại hội XVIII có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất, từ vai trò “gương mẫu” sang “tiên phong, đột phá”, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong “kỷ nguyên mới”.

Con người là trung tâm của sự phát triển

Văn kiện Đại hội XVIII bổ sung 5 quan điểm phát triển trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó bao quát các mặt từ kinh tế, đô thị, nông thôn tới văn hóa, con người, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, điểm mới nổi bật là Hà Nội không chỉ nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Thủ đô mà thể hiện tính hành động cao hơn, đó là tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, đồng thời khai thác hiệu quả vị thế, tiềm năng lợi thế của Thủ đô.

Trong bài viết “Tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới, phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, cụ thể hóa tinh thần lấy con người là trung tâm của sự phát triển, Hà Nội hiện là địa phương có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước, đạt 0,829; tuổi thọ trung bình 76,5 tuổi, tăng 1,0 tuổi so với năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025 - 2026. Thành phố còn là điểm sáng về năng lực ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tiêu biểu là trong đại dịch COVID-19 và bão Yagi (bão số 3 năm 2024)…

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Hữu Thắng

Hà Nội cũng tiếp tục ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phát động phong trào, đưa vệ sinh môi trường dần trở thành nền nếp, định hướng phát triển và triển khai các mô hình “xanh”, “rừng trong phố”, mở thêm công viên, vườn hoa, giải quyết cơ bản vấn đề xử lý rác thải với 2 nhà máy đốt rác phát điện. Đặc biệt, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong thời gian thần tốc, Hà Nội đã từng bước hồi sinh sông Tô Lịch.

“Đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc”, bà Hoài nhấn mạnh.

“Hiện nay, môi trường của Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng, giao thông tắc nghẽn…, thành phố cần quan tâm đến môi trường an toàn cho người dân, đưa các giải pháp để giảm bớt tắc nghẽn giao thông, để mỗi người dân thấy đây là hạnh phúc…”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ, thành phố ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối nhằm tạo đột phá phát triển. Trong đó, đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối đa dạng với tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp liên vùng, quốc tế: các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đuống, đường sắt đô thị kết nối đô thị vệ tinh với vùng trung tâm và các tỉnh lân cận; hệ thống logistics liên kết các hành lang, vành đai kinh tế. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) và khai thác, phát triển không gian ngầm. Xây dựng hạ tầng số, hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiện đại; liên thông các cơ sở dữ liệu lớn về: quy hoạch, dân cư, y tế, văn hóa, giáo dục, bảo hiểm, đất đai, nhà ở... tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong kỷ nguyên số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc phiên trù bị đại hội, chiều 15/10. Ảnh: Hữu Thắng

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, cho rằng, để hạnh phúc, 3 trụ cột về môi trường, an sinh và y tế cần được bảo đảm xây dựng song hành, bền vững. Cùng với đó, Hà Nội cần tập trung cao nhất cho việc xây dựng chất lượng nguồn nhân lực, tạo thương hiệu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thương hiệu này cần bảo đảm để người dân khi giao tiếp thấy được trí tuệ, sự tận tâm và vì dân. Điều này sẽ giúp nâng vị thế Hà Nội, khiến người dân Thủ đô hài lòng - đó cũng là tiêu chí hạnh phúc.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô khẳng định kiên trì hiện thực hóa tầm nhìn “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”. Nghị quyết đi liền với chương trình hành động, hành động phải cụ thể với từng đề án, dự án, công trình, kế hoạch, phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, đảm bảo phương châm “6 rõ” (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền)”, bà Hoài nhấn mạnh.

Quan tâm đúng mức các vấn đề xã hội

Ngay từ những hội thảo đầu tiên góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, các đại biểu đã đánh giá cao các yếu tố tiên phong, đột phá, hạnh phúc. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh, lần đầu tiên, trong văn kiện của Đảng bộ thành phố có yếu tố “nhân dân hạnh phúc”, khẳng định mọi chiến lược phát triển của Hà Nội là hướng đến con người. Theo ông Lợi, văn hóa là con người, con người phải là trung tâm của sự phát triển. Do đó, nếu chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm đúng mức đến các vấn đề xã hội, thì hạnh phúc của người dân khó đạt được. “Ở một đô thị lớn ước tính 10 triệu dân như Hà Nội, người dân đang phải đối mặt với nhiều áp lực: ăn ở, đi lại, học hành, chữa bệnh..., tất cả đều là những vấn đề thiết yếu. Đây chính là thách thức rất lớn đối với thành phố và muốn vượt qua, phải có những giải pháp thật sự quyết liệt”, ông Lợi nói.

Theo ông Lợi, để hướng đến tiêu chí hạnh phúc, Hà Nội phải đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu là giáo dục, y tế, công bằng xã hội và thu nhập của người dân. Hà Nội đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây là một bước chuyển mang tính lịch sử, song đồng thời cũng là áp lực rất lớn cho cả hệ thống. Hạnh phúc của người dân không nằm trong văn bản, mà thể hiện qua cách điều hành thực tế, qua việc chính quyền có thực sự mang lại sự thuận lợi, thoải mái cho dân và doanh nghiệp hay không.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, việc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đưa khái niệm hạnh phúc vào Dự thảo báo cáo chính trị cho thấy lãnh đạo thành phố đã xem đây là yếu tố quan trọng để Hà Nội phát triển đột phá trong giai đoạn tới.

Phương châm Đại hội XVIII là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. So với phương châm Đại hội XVII, việc thay thế yếu tố “Sáng tạo” bằng “Đột phá” cho thấy quyết tâm hành động quyết liệt hơn, không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải tạo ra những bước phát triển vượt bậc, giải quyết các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm.

Để xây dựng được hệ thống các chính sách nhằm hướng đến hạnh phúc, thành phố cần có định hướng cụ thể, căn bản; phải lượng hóa hạnh phúc và đưa thành bộ chỉ số thống kê về hạnh phúc, tránh khái niệm chung chung, bởi như thế sẽ khó phấn đấu. Ông Sơn cho rằng, cần đánh giá hạnh phúc của nhân dân bằng sự hài lòng của người dân về môi trường, về chính sách của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 cần đặt người dân vào trung tâm của các chính sách. Đặc biệt, với Thủ đô, nơi đặc thù riêng với sự tự hào của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, cần gắn kết với truyền thống văn hóa của Hà Nội để cho ra đời bộ chỉ số thống kê về hạnh phúc. Trước khi ban hành các chính sách, thành phố cần trả lời câu hỏi, liệu người dân có cảm thấy hạnh phúc khi thành phố ban hành những chính sách này hay không. Ông Sơn đề xuất lãnh đạo thành phố định vị những yếu tố liên quan đến hạnh phúc một cách rõ ràng.