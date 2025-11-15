Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy

Thanh Hiếu
TPO - Tuyến đường giao thông dài 2,6km có điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với đê Tả Đáy. Trong đó, cầu Lê Thanh vượt sông Đáy có bề rộng 21m, chiều dài khoảng 320m. Dự án được triển khai tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình (Hà Nội).

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy và đường giao thông hai bên cầu, tỷ lệ 1/500 tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình (thành phố Hà Nội).

Theo đó, tuyến đường có điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với đê Tả Đáy, chiều dài khoảng 2,6 km.

Cầu Lê Thanh là công trình cấp III. Cầu có bề rộng 21m, trong đó mặt cầu rộng 20m và lan can hai bên cầu. Chiều dài cầu khoảng 320m, khoảng thông thủy cầu dài khoảng 241m. Đường dẫn hai đầu cầu dài 2,3m với bề rộng 21m (4 làn xe).

song-day-1233.jpg
Sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội

Các nút giao dọc theo tuyến là nút giao bằng, được xác định sơ bộ theo các quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức (cũ) được duyệt. Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và các đường ngang giao cắt khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phạm vi xây dựng cầu và đường đầu cầu (chỉ giới đường đỏ) xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường. Các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp trên bản vẽ.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 460 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố,. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2026.

UBND thành phố giao UBND xã Hồng Sơn chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án tuyến để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện và bàn giao hồ sơ phương án tuyến cho UBND xã Vân Đình để quản lý. Tổ chức cắm mốc giới đồng thời trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

Thanh Hiếu
#Cầu vượt sông Đáy #Cầu Lê Thanh #Hà Nội #Phương án tuyến

