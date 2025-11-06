Gia Lai: Cấm phương tiện qua cầu vượt biển dài nhất, khẩn trương sơ tán dân

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), tỉnh Gia Lai thông báo tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất tỉnh, nối trung tâm hành chính với bán đảo Phương Mai.
Do ảnh hưởng của bão, sáng cùng ngày, khu vực cầu Thị Nại có gió mạnh, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là xe mô tô, xe máy, xe thô sơ và ô tô con.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông báo tạm cấm các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Thị Nại từ 11h ngày 6/11 cho đến khi đảm bảo an toàn.
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối với các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ách tắc, lực lượng chức năng đã bố trí người, phương tiện, máy móc cơ động để kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra.
Khẩn trương sơ tán dân
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Gia Lai đâng nỗ lực hoàn tất sơ tán dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền.