Xã hội

Google News

Gia Lai: Cấm phương tiện qua cầu vượt biển dài nhất, khẩn trương sơ tán dân

Trương Định
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), tỉnh Gia Lai thông báo tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất tỉnh, nối trung tâm hành chính với bán đảo Phương Mai.

Do ảnh hưởng của bão, sáng cùng ngày, khu vực cầu Thị Nại có gió mạnh, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là xe mô tô, xe máy, xe thô sơ và ô tô con.

tp-1.jpg
Cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông báo tạm cấm các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Thị Nại từ 11h ngày 6/11 cho đến khi đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối với các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ách tắc, lực lượng chức năng đã bố trí người, phương tiện, máy móc cơ động để kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra.

Khẩn trương sơ tán dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Gia Lai đâng nỗ lực hoàn tất sơ tán dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

tp-t5.jpg
Theo kế hoạch, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 93.000 hộ với gần 340.000 nhân khẩu nằm trong diện cần sơ tán để phòng, tránh bão số 13﻿.
tp-s7.jpg
Tại cuộc họp ứng phó bão 13, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn hệ thống chính trị không được chủ quan, lơ là. Địa phương kích hoạt phương án cao nhất để ứng phó bão. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh công tác di dời, sơ tán dân﻿, tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm như ven sông, vùng triều cường, sạt lở, nhà tạm yếu.
tp-t8.jpg
Nhiều người già và trẻ em được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 13.
tp-s8.jpg
Tại xã Phù Mỹ Bắc, đến trưa 6/11, địa phương đã tổ chức sơ tán xen ghép 86 hộ/294 nhân khẩu; tập trung 456 hộ/1.463 nhân khẩu.
tp-t10.jpg
Người dân được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
tp-t9.jpg
Công tác di dời, sơ tán người dân được các cấp, chính quyền địa phương triển khai khẩn trương.
tp-t2.jpg
Theo dự báo, từ trưa 6/11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn﻿, mưa to tại khu vực ven biển. Dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối 6/11, gây sóng cao 7-9m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn-Phù Cát-Hoài Nhơn.
tp-t0.jpg
tp-t1.jpg
tp-t2.jpg
Người dân được sơ tán đến nơi an toàn tránh bão.
tp-t6.jpg
Xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đang phát tiền hỗ trợ đối với người dân di dời.
tp-t7.jpg
Khu vực núi Cấm ở thôn Chánh Thắng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) được rào chắn, cấm người dân trở về sau khi đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Trương Định
#Gia Lai #cầu Thị Nại #bão Kalmaegi #đường bộ #an toàn giao thông #cấm đường #sơ tán dân

