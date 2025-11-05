Gia Lai, Khánh Hoà, Huế đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13

TPO - Gia Lai đã sơ tán 380 hộ với 854 khẩu; Khánh Hoà sẽ di dời dân vùng sạt lở và cho học sinh nghỉ học để tránh bão; TP Huế vừa chạy đua khắc phục hậu quả các đợt mưa lũ lịch sử trước đó, vừa đồng thời chuẩn bị ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Huế triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó bão số 13

Chiều 5/11, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Huế cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung và Nam Trung bộ, trong đó có TP Huế.

Trước tình hình này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì họp ứng phó bão số 13.

Thành ủy Huế nhận định, những đợt mưa lũ lớn liên tiếp vừa qua khiến nhiều hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn đang ở mức cao, vùng hạ du còn ngập úng, độ ẩm đất bão hòa… nên nguy cơ “thiên tai kép”, bão chồng lũ là rất lớn. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần khẩn trương, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, sẵn sàng với tình huống xấu nhất.

Công văn của Thành ủy Huế yêu cầu UBND TP Huế và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống thiên tai. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả tại địa bàn được phân công.

Đại tá Lê Huy Nghĩa (bìa phải) - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 13 tại vùng bờ biển phường Thuận An. Ảnh: Quang Đạo

Các địa phương phải tổ chức trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến mưa bão, lũ lụt và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình về Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Theo báo cáo của UBND TP Huế, qua ba đợt mưa lũ liên tiếp từ ngày 27/10 đến chiều 4/11, toàn thành phố có 15 người chết, 1 người bị thương; 3 ngôi nhà tại xã Khe Tre bị sập, 31 nhà khác tốc mái, hư hỏng khoảng 30%. Hơn 15.000 ngôi nhà từng bị ngập sâu trong nước trong đợt lũ đầu tháng 11, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại Khe Tre, Bình Điền và tuyến Quốc lộ 49.

Một đoạn đường ven biển Phú Lộc bị sóng xâm thực dài gần 500m. Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 bị ngập nhẹ, phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Công tác khắc phục hậu quả hiện đang được địa phương khẩn trương triển khai.

Đến chiều 5/11, lượng mưa trên địa bàn TP Huế đã giảm, các hồ chứa được điều tiết hợp lý để đón đợt mưa lớn sắp tới. Toàn thành phố còn 18/32 xã, phường bị ngập cục bộ, tuy nhiên giao thông cơ bản thông suốt, điện đã được khôi phục, học sinh ở vùng cao đã trở lại trường học.

Toàn thành phố hiện duy trì lực lượng trực ban 24/24, chủ động cứu trợ, ứng cứu, hỗ trợ người dân ở vùng còn ngập sâu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhu yếu phẩm dự trữ nhằm ứng phó với trận thiên tai mới.

Khánh Hòa di dời dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học để tránh bão

Chiều 5/11, ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Ông Nguyễn Khắc Hà (áo trắng ở giữa) kiểm tra công tác phòng chống bão Kalmaegi tại cảng Hòn Rớ.

Tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), ông Nguyễn Khắc Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện tốt công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại tàu, thuyền khi bão đổ bộ. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật và thông tin thường xuyên về diễn biến của bão để người dân chủ động ứng phó.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 6.953 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó 886 phương tiện với hơn 5.700 lao động đang hoạt động trên biển. Đến nay, toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tàu cá neo đậu tại cảng Hòn Rớ.

Kiểm tra tại thôn Thành Đạt (phường Nam Nha Trang) – nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng năm 2018 khiến hàng chục người thiệt mạng, ông Nguyễn Khắc Hà yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo và di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án di dời các hộ còn lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân.

Về lâu dài, ông Hà đề nghị UBND phường Nam Nha Trang báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để sớm có phương án di dời toàn bộ 200 hộ dân thôn Thành Đạt đến nơi ở an toàn. Ông cũng lưu ý địa phương và người dân khẩn trương nạo vét, khơi thông cống rãnh, dòng chảy nhằm hạn chế ngập úng, sạt lở khi mưa lớn.

Cũng trong sáng 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã ban hành công văn khẩn về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 6–7/11, đồng thời xây dựng kế hoạch học bù phù hợp để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học.

Trong những ngày tiếp theo, tùy theo diễn biến thời tiết, các trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, tuyệt đối không tổ chức dạy học hoặc hoạt động ngoài trời khi không đảm bảo an toàn.

Gia Lai đã sơ tán 380 hộ dân tránh bão số 13

Chiều 5/11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết, các hồ chứa lớn khu vực phía Đông tỉnh đang điều tiết nước theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 175,2 triệu m3/411,2 triệu m3 so với thiết kế, đạt 42,6%. Còn trống 236 triệu m3 nước để phòng lũ (số liệu tính đến 12h trưa 5/11).

Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa. Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor do Bộ NN&MT quản lý).

Một hồ chứa nước phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: BL.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai cũng cho biết, hiện nay, tại dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới các đơn vị đã tiến hành thanh thải và tháo dỡ cầu tạm, đường công vụ qua sông, đảm bảo lưu thông dòng chảy thoát lũ.

Liên quan đến công tác sơ tán dân, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 12h ngày 5/11 đã thực hiện sơ tán 380 hộ với 854 khẩu. Trong đó, số lượng dân sơ tán theo hình thức xen ghép là 179 hộ với 579 khẩu, số lượng dân sơ tán hình thức tập trung là 201 hộ với 725 khẩu. Hiện nay, các xã, phường vẫn đang tiếp tục thực hiện sơ tán.

Đến 10h ngày 5/11, có 286 tàu với 1.602 người đang hoạt động trên biển; trong 24h tới có 49 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 13. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh và UBND các xã, phường ven biển đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin và hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh.