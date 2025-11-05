Gia Lai đã sơ tán 380 hộ dân tránh bão số 13

TPO - Tính đến 12h ngày 5/11, Gia Lai đã sơ tán 380 hộ với 854 khẩu. Hiện nay, các xã, phường vẫn đang tiếp tục thực hiện sơ tán để phòng tránh bão số 13.

Chiều 5/11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết, các hồ chứa lớn khu vực phía Đông tỉnh đang điều tiết nước theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 175,2 triệu m3/411,2 triệu m3 so với thiết kế, đạt 42,6%. Còn trống 236 triệu m3 nước để phòng lũ (số liệu tính đến 12h trưa 5/11).

Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa. Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor do Bộ NN&MT quản lý).

Một hồ chứa nước phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: BL.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai cũng cho biết, hiện nay, tại dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới các đơn vị đã tiến hành thanh thải và tháo dỡ cầu tạm, đường công vụ qua sông, đảm bảo lưu thông dòng chảy thoát lũ.

Liên quan đến công tác sơ tán dân, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 12h ngày 5/11 đã thực hiện sơ tán 380 hộ với 854 khẩu. Trong đó, số lượng dân sơ tán theo hình thức xen ghép là 179 hộ với 579 khẩu, số lượng dân sơ tán hình thức tập trung là 201 hộ với 725 khẩu. Hiện nay, các xã, phường vẫn đang tiếp tục thực hiện sơ tán.

Đến 10h ngày 5/11, có 286 tàu với 1.602 người đang hoạt động trên biển; trong 24h tới có 49 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 13. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh và UBND các xã, phường ven biển đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin và hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh.