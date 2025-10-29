Lo đường công vụ dự án thành 'đập nhân tạo', Gia Lai yêu cầu khẩn trương tháo dỡ

TPO - Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, việc chậm tháo dỡ các đường công vụ phục vụ dự án đã tạo ra những “đập nhân tạo” cản trở thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Vì vậy, tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo dỡ, đảm bảo dòng chảy thông suốt.

Ngày 29/10, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA tỉnh) cho biết, đang khẩn trương tháo dỡ các đường công vụ tại dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 để đảm bảo dòng chảy thông suốt.

"Trong hôm nay, cơ bản việc tháo dỡ sẽ hoàn thành", đại diện Ban QLDA tỉnh Gia Lai nói.

Thông tin từ Ban QLDA tỉnh Gia Lai, trong quá trình thi công dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đơn vị đã xây dựng đường công vụ với 9 cầu tạm và 44 cống phục vụ thi công.

Thời gian qua, các hạng mục này đã được đơn vị triển khai tháo dỡ, hiện chỉ còn một số vị trí đang được đơn vị tiếp tục hoàn thiện việc tháo dỡ.

Còn tại tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19, Ban QLDA tỉnh đã hoàn thành việc thanh thải toàn bộ các công trình đường công vụ.

Các đường công vụ phục vụ dự án được xử lý.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý khẩn cấp, triệt để các đường công vụ gây ách tắc dòng chảy, đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai. Cụ thể, tại dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19.

Theo lãnh đạo tỉnh, hiện nay, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, qua phản ánh của các sở, ngành, địa phương, Ban QLDA tỉnh Gia Lai chưa thực hiện triệt để việc tháo dỡ đường công vụ tại một số vị trí.

Tiến hành tháo dỡ đường công vụ để khơi thông dòng chảy, tránh gây ách tắc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy, việc chậm tháo dỡ đã tạo ra những con đập nhân tạo, cản trở nghiêm trọng khả năng thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả khó lường, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khi mưa lớn xảy ra.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao Ban QLDA tỉnh khẩn trương tổ chức tháo dỡ ngay lập tức, triệt để toàn bộ các đường công vụ, vật cản đang gây ách tắc dòng chảy. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/10.

Trường hợp để xảy ra sự cố ngập lụt gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân do không thực hiện nghiêm túc việc tháo dỡ các chướng ngại vật nêu trên, Giám đốc Ban QLDA tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện tháo dỡ.