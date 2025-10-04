Hà Nội yêu cầu 'đặc biệt rút kinh nghiệm' công tác chống ngập trước bão số 11

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ quan đặc biệt rút kinh nghiệm công tác thoát nước đô thị và khắc phục hậu quả Bão số 10 (BuaLoi). Đồng thời theo dõi thường xuyên tình hình, diễn biến về thiên tai Bão số 11 (MatMo) gây ảnh hưởng trên địa bàn.

Ngày 4/10, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với diễn biến cơn bão số 11 (MatMo) gây ảnh hưởng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 17giờ ngày 3/10/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Để chủ động ứng phó, đặc biệt rút kinh nghiệm công tác thoát nước đô thị và khắc phục hậu quả Bão số 10 (BuaLoi), Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi thường xuyên tình hình, diễn biến về thiên tai Bão số 11 (MatMo) gây ảnh hưởng trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện nghiêm các phương án về Phòng chống thiên tai của Sở Xây dựng.

Đường phố Hà Nội ngập úng nặng sau những đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10

Sở giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, triển khai giải pháp chống úng ngập tại các khu vực thường xuyên ngập cục bộ khi mưa lớn. Trong đó đặc biệt lưu ý tại các hầm chui trên đại lộ Thăng Long, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và các trục phố chính dễ gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời theo dõi tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo thoát nước đô thị theo kế hoạch của Sở Xây dựng.

"Tăng cường ứng trực, khẩn trương hạ mực nước trên hệ thống thoát nước, hồ điều hòa đảm bảo tiêu thoát nước tại thủ đô" - văn bản nêu rõ.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp, thực hiện việc rà soát, chằng chống cây mới trồng để hạn chế gãy đổ; kiểm tra, cắt tỉa gọn tán, hạ thấp độ cao nhằm bảo đảm an toàn trong mưa bão.

Đối với các đơn vị cung cấp nước sạch, Sở Xây dựng yêu cầu phải đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhu cầu của người dân.

UBND các xã, phường được yêu cầu chỉ đạo phòng, ban chuyên môn triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện biện pháp chống úng ngập, phòng ngừa cây đổ.

Đồng thời đôn đốc chủ đầu tư các khu đô thị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 5-10 theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

"Các đơn vị phải phối hợp lực lượng chức năng thực hiện phương châm "4 tại chỗ", kịp thời giải tỏa giao thông, cảnh báo an toàn cho người và phương tiện trước, trong và sau mưa bão; tổng hợp, báo cáo theo quy định", Sở Xây dựng yêu cầu.