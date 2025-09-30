Hà Nội: Mưa ngập kẹt đường, nhiều trường lo bữa tối, cho học sinh ngủ lại qua đêm

TPO - Chiều 30/9, khi mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, hàng loạt phụ huynh chật vật tìm cách đón con. Nhiều người phải bỏ xe, lội bộ giữa dòng nước ngập, có trường còn buộc phải tổ chức bữa tối cho học sinh do phụ huynh chưa thể về kịp. Trong khi đó, chỉ đạo ứng phó từ Sở giáo dục bị cho là chậm, khiến việc di chuyển của phụ huynh càng thêm khó khăn, hỗn loạn.

Lên phương án ăn tối ở trường

Đầu giờ chiều nay, nhiều trường học phát đi thông báo, do ảnh hưởng của bão số 10, phụ huynh có thể đến trường đón con sớm. Nhà trường sẽ có kế hoạch trông học sinh đến khi phụ huynh đón con.

Anh Nguyễn Văn Đức ở Thanh Xuân cho biết, 14 giờ chiều nhận được thông báo từ trường học đến đón con. Anh phải xin nghỉ việc lao xe ra đường thì ngập mọi ngả. Cuối cùng anh Đức đành phải gửi xe máy ở một tòa nhà đi bộ đến trường đón con. Và giờ này, bố con vẫn chưa thể về được nhà vì đường ngập sâu.

Trường THCS Cổ Nhuế 2 nhờ xe lực lượng quân đội đưa học sinh qua chỗ ngập.

Một phụ huynh khác ở phường Hà Đông cũng chia sẻ, sau khi nỗ lực đến được trường đón con đã chưa thể về nhà. “Đường ngập sâu, chúng tôi phải vào một tòa nhà để trú và chờ nước rút. Trong điều kiện thời tiết mưa gió như hôm nay, nhà trường nên thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng, sẽ an toàn hơn”, phụ huynh nói.

Trên các diễn đàn, phụ huynh cũng “kêu trời” vì đường ngập sâu, xe chết máy la liệt. Nhiều người phải bỏ xe lội bộ kịp giờ đón con.

Phụ huynh học sinh vật lộn với nước ngập về nhà.

Theo chia sẻ của phụ huynh, một trường tiểu học tư thục thông báo, do tình hình giao thông đang rất khó khăn, nhà trường quyết định tổ chức bữa tối cho học sinh và sẽ lùi thời gian xe tuyến đưa các em về nhà vào lúc 20 giờ.

Xe chết máy la liệt, phụ huynh phải cho con đi trú mưa, chờ nước rút mới về nhà. Tuy nhiên, trời vẫn đang mưa lớn, không biết bao giờ mới có thể về nhà.

Tại trường THCS Kim Giang (Hà Nội), từ 12 giờ trưa nay, nước đã ngập ngang đầu gối. Phụ huynh được giáo viên thông báo về việc cân nhắc đến trường đón con từ trưa và nghỉ học buổi chiều. Nhiều phụ huynh đã bỏ việc, lội nước đón con về nhà.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh khuyến cáo, đường ngập nhiều nơi, phụ huynh không nên để con tự ra về. "Trường hợp phụ huynh chưa thể đến đón, các con có thể ở lại trường. Nhà trường đã bố trí người trông và đảm bảo chỗ nghỉ ngơi, đồ ăn tối cho các con hoàn toàn miễn phí. Nhà trường đã bố trí chỗ vệ sinh cá nhân và có thể ngủ qua đêm cho học sinh", trường này thông báo.

Hà Nội phản ứng chậm?

Được biết, nhiều trường học ở Phường Đông Ngạc ngập khá sâu. Đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội phường này cho biết, Trường THCS Cổ Nhuế 2 có báo cáo về Phường về việc kết với lực lượng quân đội để nhờ đưa đón học sinh bằng xe chuyên dụng qua các điểm ngập nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học sinh di chuyển trên xe tự kéo để vượt qua đoạn đường ngập.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Khang, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Phường Đại Mỗ (Hà Nội) thông tin, phường có 19 trường học công lập, tư thục, trong đó có nhiều trường bị ngập nước như: Mầm non Đại Mỗ B, THCS Đại Mỗ… Từ sáng sớm, Trường THCS Đại Mỗ xin ý kiến chỉ đạo của phường về dạy học và được chỉ đạo: nhà trường thông báo với phụ huynh, tùy điều kiện thực tế đường đi, có thể chủ động, linh hoạt cho con tới trường hoặc ở nhà nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong những ngày tiếp theo, Phường chỉ đạo trường học bám sát văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch cho học sinh tới trường hoặc nghỉ học, thậm chí học trực tuyến.

Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Phúc cho biết, từ sáng sớm nay, trường đã thông báo phụ huynh chủ động, linh hoạt quyết định việc đưa con tới trường. Theo đó, phụ huynh ở vùng ảnh hưởng mưa ngập, có thể cho con nghỉ từ sáng và nhà trường có kế hoạch dạy bù.

Ngày 30/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản về việc ứng phó với bão số 10, trong đó yêu cầu: “Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, các đơn vị chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp”.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, trong điều kiện thời tiết bất thường, các trường được quyền linh hoạt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù phù hợp.

Nhiều ý kiến cho rằng, Sở GD&ĐT Hà Nội có chỉ đạo chậm, khi các tuyến đường đã ngập sâu gây khó khăn cho việc phụ huynh đón con.