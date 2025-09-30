160 người thương vong, mất tích do bão số 10 Bualoi

TPO - Tính đến 16h chiều nay (30/9), bão Bualoi và các thiên tai sau bão đã khiến 27 người chết và 21 người mất tích, 112 người bị thương. Tổng số người thương vong, mất tích là 160 người. Ngoài ra, 8 trường hợp mất liên lạc ở vùng biển Gia Lai vẫn chưa có thông tin.

Những trường hợp ghi nhận thiệt mạng hôm nay chủ yếu do lũ và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc do mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao trên các sông.

Trong số 27 người thiệt mạng, Lào Cai có 3 người, Cao Bằng có 2 người, đều do lũ và sạt lở đất. Sơn La và Lạng Sơn có 1 người do sạt lở đất. Ninh Bình vẫn là tỉnh có số người thiệt mạng lớn nhất với 9 người, do dông lốc.

Hưng Yên và Thanh Hoá có hai người. Nghệ An và Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế một người. Quảng Trị ghi nhận 3 thuyền viên trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh.

Trong 21 người mất tích, Tuyên Quang có 4 người bị vùi lấp do sạt lở đất. Cao Bằng có 3 người, Lào Cai một người bị lũ cuốn, Thanh Hoá có 3 người bị lật thuyền, Sơn La có một người. Tại Quảng Trị, 9 thuyền viên trên hai tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh vẫn chưa tìm thấy.

Danh sách số người bị thương cũng tăng mạnh trong hôm nay, nâng tổng số người bị thương lên 112 người. Trong đó Ninh Bình có số người bị thương nhiều nhất (30 người), Hà Tĩnh có 17 người, Nghệ An 11 người, Hưng Yên 12 người, Hải Phòng 9 người, Quảng Trị 10 người, Quảng Ninh 9 người, Thanh Hoá 6 người, Lào Cai 5 người, Cao Bằng 2 người và Huế có một trường hợp.

Ngoài ra, 8 lao động trên tàu cá mất liên lạc trên vùng biển Gia Lai từ chiều 27/9 vẫn chưa có thông tin.

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An. Ảnh: Phạm Trường.

Thiệt hại về vật chất cũng tăng lên với 90 nhà sập, đổ, 144.365 nhà hư hỏng, tốc mái, 13.991 nhà ngập, hơn 26,6 nghìn ha lúa, hoa màu và 9.593ha thuỷ sản bị thiệt hại. Bão cũng gây hư hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng như đê điều, giao thông, cột điện, cây xanh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình diễn biến mưa lũ sau bão vẫn rất phức tạp.

Từ chiều tối 30/9 đến sáng 1/10, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và khu vực phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Vào trưa nay, lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Mã (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Tuy nhiên, trong đêm nay và ngày mai, lũ trên sông Thao rút chậm và vẫn trên mức báo động 3.

Trong đêm nay, lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 7,4m (dưới báo động (BĐ)3 là 0,5m), sông Mã xuống dưới BĐ3, lũ sông Lục Nam tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3.

Trong ngày mai, sông Mã tiếp tục xuống và ở mức trên mức BĐ2, sông Cả dao động trên mức BĐ2, sông Lục Nam xuống dưới mức BĐ2, lũ trên sông Mã xuống dưới BĐ2.

Ngoài ra, từ nay (30/9) đến 1/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô, sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt và chia cắt ở những vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.