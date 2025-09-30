Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phú Thọ, Lào Cai di dời hơn 1.000 hộ dân tránh mưa lũ, sạt lở sau bão số 10

Viết Hà
TPO - Bão số 10 đang gây thiệt hại lớn cho tỉnh Phú Thọ. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng sơ tán 788 hộ dân, hơn 3.300 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tỉnh Lào Cai cũng di dời gần 400 hộ đến nơi an toàn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng được rút ngắn để dành thời gian phòng chống hậu quả mưa lũ.

a2.jpg
Mưa lũ đã gây ra tình trạng chia cắt ở nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ.

Tại Phú Thọ, ông Trần Văn Quỳnh - Phó Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, từ tối 28/9 đến sáng 30/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có mưa to đến rất to. Nhiều nơi lượng mưa lên tới trên 400mm, cao nhất 477,4mm tại Hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong).

Mưa lớn khiến mực nước trên một số sông vượt mức báo động như sông Bứa, sông Thao, sông Phó Đáy, sông Bôi; trong khi đó, các hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang đã phải mở nhiều cửa xả đáy để điều tiết lũ.

Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ có văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

a1.jpg
Hệ thống giao thông hư hỏng do sạt lở đất.

Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sựcùng lực lượng thường trực đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại những khu vực xung yếu, đồng thời ban hành lệnh báo động lũ trên nhiều tuyến sông và công điện đảm bảo an toàn hạ du khi các hồ xả lũ.

Theo thống kê nhanh đến 7 giờ, ngày 30/9, thiên tai chưa gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn tỉnh có 379 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập hoặc sạt lở; 788 hộ dân với hơn 3.300 nhân khẩu phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, gần 2.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; hơn 323 ha thủy sản ngập, tràn bờ. Hệ thống thủy lợi bị hư hại với nhiều đoạn mương, đập, tuyến đê sạt lở.

Giao thông trên địa bàn ghi nhận 95 điểm sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 10.130m³, cùng nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Ngành điện ghi nhận 35 cột điện bị đổ, 300m đường dây hạ thế đứt. Ngoài ra, gần 200m tường bao và 16 điểm trường bị hư hỏng.

a3.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

“Ngay sau thiên tai xảy ra, các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, tổ chức di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Công tác ứng trực 24/24 được triển khai nghiêm túc; các lực lượng tăng cường tuần tra, canh gác tại các tuyến đường, ngầm tràn để đảm bảo giao thông thông suốt”, ông Trần Văn Quỳnh cho biết.

Tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai), nhiều tuyến đường ven sông như Thanh Niên, Nguyễn Thái Học đang bị ngập nặng. Trên địa bàn xã Hưng Khánh (huyện Văn Bàn cũ), tuyến đường Hồng Ca cũ đoạn qua thôn Trung Nam - Khe Lếch bị sạt taluy dương, các phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều tuyến đường ở phường Yên Bái ngập sâu, các chốt cảnh báo được dựng ngay trong đêm. Ảnh: Thanh Miền

Nhiều tuyến đường ở phường Yên Bái ngập sâu, các chốt cảnh báo được dựng ngay trong đêm. Ảnh: Thanh Miền

Cũng trong đêm 29/9, xã Châu Quế (huyện Văn Yên cũ) hoàn tất việc di dời 185 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, trong đó 117 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở và 68 hộ ở vùng trũng dễ ngập. Những chuyến xe chở đầy đồ đạc, vật nuôi lầm lũi tiến về trung tâm xã, nơi đã dựng sẵn lán tạm cho bà con nghỉ ngơi.

Tại xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên cũ), mưa lớn suốt từ chiều đến khuya khiến nước suối dâng cao, bờ taluy rung chuyển. Chính quyền địa phương đã rà soát, xác định 50 điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời lập phương án di dời khẩn cấp 196 hộ dân. Trong đêm, từng đoàn người nối nhau rời bản, trẻ nhỏ được cõng trên lưng. “Chúng tôi phải chạy ngay, chỉ sợ đất đá ập xuống bất ngờ. Nhà cửa bỏ lại hết, miễn sao người an toàn”, bà Lý Thị Hoa, xã Phúc Khánh, nghẹn giọng.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân trong đêm.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân trong đêm.

Trong khi vùng cao chạy lũ, vùng hạ du lại căng mình ứng phó khi nhiều nhà máy thủy điện đồng loạt tăng lưu lượng xả. Từ Bắc Hà, Bảo Nhai, Nậm Lúc đến Vĩnh Hà, Phúc Long, Thác Bà (cũ)…, lưu lượng nước xả về hạ du có nơi lên tới hàng nghìn m3/giây, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Viết Hà
