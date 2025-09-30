Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước lũ bủa vây xã miền núi Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), xã miền núi Nghệ An chìm trong biển nước đục ngầu, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

tp-21.jpg
Ảnh hưởng cơn bão số 10﻿ (Bualoi), trong chiều và đêm 29/9, nước lũ tại xã Quỳ Châu (Nghệ An), dâng cao 5-7m, có nơi gần chục mét, nhấn chìm bản làng, nhà cửa, ruộng đồng. Hàng trăm hộ dân địa phương phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
tp-15.jpg
tp-20.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. “Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”, ông Hoài chia sẻ.
tp-11-6870.jpg
tp-12.jpg
Nước lũ bao vây tứ phía, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.
tp-13.jpg
Người đàn ông chèo thuyền﻿ trong nước lũ đục ngầu đi sát mái nhà.
tp-14.jpg
Nhiều nhà nước ngập lên tận mái.
tp-18.jpg
tp-17.jpg
Lực lượng chức năng huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời hỗ trợ di dời tài sản cho người dân.
tp-1.jpg
Đến sáng 30/9, nước đã rút dần song vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Trong ảnh, quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu mênh mông biển nước.
Thu Hiền
#lũ quét Nghệ An #ngập lụt miền núi #xã Nghệ An #thiên tai #mưa lớn

