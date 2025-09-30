Nước lũ bủa vây xã miền núi Nghệ An

TPO - Do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), xã miền núi Nghệ An chìm trong biển nước đục ngầu, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. “Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”, ông Hoài chia sẻ.
Nước lũ bao vây tứ phía, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Lực lượng chức năng huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời hỗ trợ di dời tài sản cho người dân.