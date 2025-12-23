Công an Lâm Đồng truy tìm nạn nhân trong vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lâm
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang thông báo truy tìm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi cho các bên bị thiệt hại.

Ngày 23/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị UBND xã Tuy Phong phối hợp thông báo truy tìm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ vỡ hồ chứa nước xảy ra ngày 1/11 tại thôn 2.

image-35.jpg
Dự án Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai có tổng diện tích hơn 346ha.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc đang được điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, cơ quan điều tra đề nghị những tổ chức, cá nhân bị thiệt hại nhưng chưa làm việc với công an sớm liên hệ cung cấp thông tin.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Vũ (SĐT: 0359.115.392) hoặc đến trụ sở Công an xã Tuy Phong. Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tuy Phong thông báo rộng rãi qua mạng xã hội và hệ thống loa phát thanh, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan điều tra.

Như Tiền Phong liên tục thông tin, tối 1/11, hồ chứa nước trên núi Tân Lai bất ngờ vỡ, lượng nước khổng lồ từ trên cao đổ xuống cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, khiến bé gái 13 tuổi tử vong và một người khác bị thương. Lũ dữ tàn phá hơn 125ha đất sản xuất, hoa màu, vật nuôi của 374 hộ dân; làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại thêm 35ha đất tại xã Liên Hương.

image-34.jpg
Khu dân cư hoang tàn sau trận lũ tối 1/11.

Cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao, hồ chứa nước trái phép, không có trong chủ trương đầu tư, không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không đúng giấy phép xây dựng. Trong đó, hồ lớn nhất rộng khoảng 20ha, sâu 4,5m, có dung tích ước khoảng 900.000m³ chính là hồ bị vỡ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các hộ dân để thống kê thiệt hại, đồng thời lấy lời khai những cá nhân, tổ chức liên quan tại xã Phong Phú và huyện Tuy Phong (cũ) để phục vụ công tác điều tra.

Thái Lâm
